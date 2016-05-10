Güneş'in önünden Merkür geçti

21'inci yüzyılda yalnızca 14 kez gerçekleşecek doğa olayı Merkür'ün Dünya ile Güneş arasından geçmesi bugün gerçekleşti. Merkür'ün Dünya ile Güneş'in arasından geçişini çıplak gözle görmek mümkün değil. Doğa olayının görülebilmesi için Güneş filtresi olan bir teleskop şart. Geçiş, İstanbul'da Kandilli Rasathanesi'nden saat 14.11-20.00 arasında izlenebildi.

Nadir görülen bu doğa olayında, Merkür gezegeninin izdüşüm görüntüsü, Güneş'in diski üzerine düşüyor. Ankara'da saat 14.12 dolayında başlayan doğa olayında, birkaç dakika sonra Merkür diski, güneş diskinin tamamen içine girmiş şekilde göründü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Selim Selam, "Ankara içinTürkiye saati ile saat 14.12'de güneşin görünen diski ile Merkür'ün görünen diskinin dıştan teması ile başlayacak. Saat 14.15'te Merkür diski, güneş diskinin tamamen içine girmiş şekilde görünecek. Saat 17.57'de Merkür diski, güneş diski üzerindeki yolunun ortasına gelmiş olacak. Merkür, güneş önünden geçmeye devam ederken Türkiye saati ile güneş, Ankara'da saat 19.51'de ufkun altına ineceğinden, bizim için geçiş gözlemi sona erecek ve geçiş daha batıdaki noktalardan gözlenmeye devam edecek. Saat 21.42'de ise Merkür'ün güneş önünden geçişi sona erecek" demişti.