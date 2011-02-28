-GÜNEŞ'İN 6 PUAN ÜZÜNTÜSÜ TRABZON (A.A) - 27.02.2011 - Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, ligin ikinci yarısında sahalarındaki 3 maçta berabere kalarak 6 puan kaybettiklerini, bu puanların da kazanabilecekleri puanlar olduğunu söyledi. Güneş, 3-3 berabere biten maçın ardından yaptığı değerlendirmede, sahalarında kazanmaları gereken bir karşılaşmaya çıktıklarını belirterek, ''Oyunun başında da öne geçtik. Bizim için bu artı değerdi. Sonrasında düşündüğümüz gibi oynayamadık. Orta alanda topu tutamadık. Rakip golü bulması da bizi olumsuz etkiledi'' dedi. İkinci yarıda golü bulup öne geçtiklerini, ancak hemen ardından gol yeyince riskleri fazla alarak oynamaya çalıştıklarını ifade eden Güneş, şöyle devam etti: ''Bu da oyunu git-gele taşıdı. Karşılıklı pozisyonlara sebep oldu. Rakipte bundan faydalanarak üçüncü golü buldu. Ondan sonra da golü bulunca karşılaşma berabere sonuçlandı. Sahamızda oynayan ve ligi taşıyan bir takım olarak, kayıp 2 puan için üzgünüz. Oyuncularımız ellerinden gelen gayreti gösterdiler sadece hatalarımız gol yeme bakımından fazla oldu. İki takım da az gol yiyen takımdı. Rakip de iyi direndi, savaştı. Onları da tebrik ediyorum. Seyirci olağanüstü destek oldu. Olumlu katkı yaptı. Son bölümlerde bazı hareketlerden dolayı sabırları taşması nedeniyle yapılmaması gereken, doğru bulmadığım şeyler yaptılar. Bize yakışan futbol oynamak. Taraftarın da takıma destek olması.'' Ligin ikinci yarısında Fenerbahçe'nin iyi sonuçlar alarak farkı kapattığını, ancak ileriki maçlarda ne olacağının belli olamayacağını belirten Güneş, ''İkinci yarı sahamızda 3 maçta 6 puan kaybettik. Hak ettiğimiz puanları kaybettik. Bu 6 kayıp puanı hanemize yazdırabilirdik. Bugün de kazanabilirdik, ancak olmadı'' diye konuştu. Kovalanan ya da kovalayan takım olmak zor mu kolay mı buna hiç bakmadığını anlatan Güneş, ''Ben bu ana kadar haksız olarak bir puan aldığımızı söyleyemem. Yarışta nerede olduğumuzu lig bitince göreceğiz. Zamanı gelince konuşacağız. Ama lig yarışında averajla ikinciyiz. Yarışa devam edeceğiz. Ne olacağını bilemeyiz. Birileri bizi bir yere koydu, sonra aşağıya almaya baskı yapmaya çalıştı. Biz bu oyunun içinde yokuz. Mücadelemizi yaparız. Kimseden yardım beklemedik, beklemeyeceğiz. Haksız da puan istemiyoruz'' diye konuştu. -KAYSERİSPOR CEPHESİ- Kayserispor Teknik Direktörü Shota Arvaladze ise güzel bir karşılaşmanın oynandığını belirterek, ''6 gol atıldı. Daha da pozisyonlar oldu. Bu kadar fazla gol beklemiyordum. Açık oyun bekliyordum. İki takımda da futbol oynamayı düşünen özel oyuncular var. Futbolun tadı bu. Hoca olarak orada durmak zor. Burada üç gol atmak kolay iş değil. Maça kötü başladık. İlk golü hediye ettik. Ama tekrar oyuna ortak olduk. Sonuç olarak berabere biten ve güzel olan bir maçtı'' dedi.