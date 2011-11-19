-Güneş: Bu oyun bize yakışmadı MERSİN (A.A) - 18.11.2011 - Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçın büyük bir bölümünün yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde oynandığını, bunun da her iki takıma zor anlar yaşattığını ifade etti. Mersin'deki maçtan ümitli olduklarını anlatan Güneş, ''Bu maçta oynayacağımız oyun, bizim önümüzdeki günlerde yapacağımız maçlar için önemliydi. Hem oyun olarak, hem de skor olarak memnun değilim. Saha şartları ne kadar kötü olursa olsun, rakip ne kadar iyi oynarsa oynasın, bizim daha iyi oynamamız gerekirdi'' dedi. Özellikle maçın ilk yarısının son bölümlerinde toparlanmalarına rağmen, çok da iyi bir performans gösteremediklerini dile getiren Güneş, şöyle konuştu: ''Rakip istekliydi. İyi top kullandı. İlk yarıda rakibi geride oynatıp, sonra hamle yapmayı düşünüyorduk. Ama genelde maç boyunca rakibimiz performansını korudu. Bu oyun bize yakışmadı. Tabi dikkat dağınıklığının da olduğunu düşünüyorum. Avrupa Kupası maçları öncesinde oyuncularımızın sahadaki performansı daha düşük oluyor. Umuyorum, önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağız.'' Mersin İdmanyurdu Teknik Direktörü Nurullah Sağlam, Trabzonspor'un zorlu bir rakip olduğunu, o yüzden maçın da çekişmeli geçtiğini söyledi. Sağlam, ligde 4 büyük takımla karşı karşıya geldiklerini belirterek, ''4 büyük takımdan birine karşı en azından bir galibiyet almak isterdik. 4 büyük takımdan en azından birini yenip, sıra dışı bir iş yapmayı yürekten istiyorduk. Ama maalesef olmadı. Trabzonspor maçına baktığımız zaman özellikle maçın ilk yarısının kontrolümüzde geçtiğini söyleyebilirim. Ama ikinci yarının başları için bunu söyleyemeyeceğim. Biraz rakibimizin kontrolüne de fırsat verdik. Bu süreçlerde de sıkıntılar yaşadık'' dedi. Çok iyi bir zamanda golü bulduklarını, bunun da performanslarının ve baskılarının artmasını sağladığına dikkat çeken Sağlam, ''Daha iyi oynamaya başlamıştık. Yağmurun yağması da özellikle bizim adımıza avantaj oldu. Yağmur, arkaya iyi toplar atabilen rakibin bu topları atarken pozisyon kaybetmesine neden oldu. Bu da bizim işimize geldi'' diye konuştu. Önümüzdeki haftalarda daha iyi oynayacaklarına inandığını dile getiren Nurullah Sağlam, zaman kaybetmeden Orduspor maçı hazırlıklarına başlayacaklarını da sözlerine ekledi.