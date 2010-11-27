-GÜNEŞ: ZOR MAÇI KOLAYA ÇEVİRDİK GAZİANTEP (A.A) - 27.11.2010 - Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, maç öncesi hasta olduğunu, maçı kazanmanın hastalığına iyi geldiğini söyledi. Güneş, ''Zor bir maç olacağını söylemiştik. Kendi sahasında iyi oynayan, gol atamayan ancak kolay kolay gol yemeyen bir Gaziantepspor olduğunu biliyorduk. Maçın başında yediğimiz gol oyun düzenimizi bozdu. Ancak futbolcularım kısa sürede toparlanıp gayretleriyle oyuna dengeyi getirdi. Böylelikle zor bir maçı kolaya çevirdik'' dedi. İkinci yarı daha rahat ve düşündükleri gibi oynadıklarını anlatan Güneş, şunları kaydetti: ''Oyun başından sonuna kadar zor bir maçı kolay hale getirdik. Maç daha farklı bitebilirdi. Trabzonspor olarak daha zor maçları kazandık. Her maçı almak istiyoruz. Hak ederek aldığımızı düşünüyoruz. Buca maçında da değişen bir şey olmayacak. Yerimizin ne olduğunu konuşmak istemiyorum. Futbol adına bedeniyle, ruhuyla oynayınca iyi işler yapıyoruz. Bunu söylemek istiyorum. Bütün maçlar zor. Bu bir maraton. Haftaya oynayacağımız Bucaspor maçı daha zor bir maç olacak.'' Sahasında 3-1 yenilerek galibiyet serisine son veren Gaziantepspor'un yardımcı antrenörü Cüneyt Dumlupınar, kırmızı kart ve 2-1'lik sonucun ardından oyunun dengesinin bozulduğunu söyledi. Teknik Direktör Tolunay Kafkas'ın cezalı olması nedeni ile yerine değerlendirmede bulunan Cüneyt Dumlupınar, güçlü rakipleri karşısında seriyi devam ettirmek istediklerini, maça iyi başladıklarını ve ilk golü kendilerinin attığını belirtti. 1-1'lik beraberlikten sonra penaltı, kırmızı kart ve 2-1'lik sonuçtan sonra oyunun dengesinin bozulduğunu ifade eden Dumlupınar, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Oyunu dengede tutmaya çalıştık. Oyuncular ellerinden geleni yapmaya çalıştı ve maçı istemediğimiz bir sonuçla 3-1 kaybettik. Bütün oyuncuları gösterdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum. Önümüzdeki Manisaspor maçını almak için çalışacağız. Rakip kim olursa olsun her maçı kazanacak gücümüz var..'' Dumlupınar, oyunun son dakikalarından sakatlanarak oyundan çıkan Jorginho'nun omzunun çıktığını ve hastaneye götürüldüğünü, net bilgiyi daha sonra verebileceklerini belirtti.