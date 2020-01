Güneş: Zor bir dönemde alınan 3 puan çok önemliydi

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Sivasspor'u 1-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, zor bir dönemde aldıkları 3 puanın çok önemli olduğunu söyledi.

Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakibin ilk maçta aldığı puanlarla kendi beklentilerinin üzerinde karşılaşmaya çıktığını belirterek, 'Biz de beklentilerin altında çıktık. Moral olarak bizden avantajlı bir takımla oynadık. Dirençli oynamaları bunu gösteriyor. Oyuna iyi başladık. Arkasından oynamalarına izin verince karşılıklı ataklar oldu” dedi.

Maçta oyuncuların genel olarak ellerinden gelen gayreti gösterdiğini ifade eden Güneş, “İstek ve coşkunun akıl ve moralle bütünleşmesi gerekiyordu. Bütün oyuncularda kazanma duygusu olduğu için onları tebrik ediyorum. Zor dönemde 3 puan çok önemliydi. Kazanan taraf olduğumuz için mutluyuz” diye konuştu.

Güneş, puan kaybettikleri Kardemir Karabükspor ve Gaziantepspor maçlarında daha iyi oynadıklarına değinerek, “Oyuna bakılsaydı o maçları daha rahat kazanmalıydık. Biz her maçı kazanması gereken bir takımız. Kaybedilen her maç, oynanan her oyun eleştiri alacaktır. Sonuçlar iyi olsa takımdaki rekabet çok daha iyi olacak. Ligin başında 3 maçta 5 puan kaybeden Trabzonspor'un çok başarılı olduğu söylenemez. Ancak takımı, oyuncuyu yok saymak doğru değil. Buna da alışacağız” ifadesini kullandı.

'Tolga, ameliyat olabilir'

Güneş, karşılaşmanın 9. dakikasında omzundan sakatlanarak yerini Onur'a bırakan kaleci Tolga'nın durumuna ilişkin ise “Doktorlardan aldığımız bilgiye göre, Tolga'nın bağlarında kopma var. Ameliyat da olabilir. Yarın bakacağız” dedi.

Sivasspor cephesi

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da Trabzonspor karşısında kötü oynamadıklarını belirterek, “İyi oynadık. Ama yediğimiz gol, yemememiz gereken bir goldü. Kaçırdığımız pozisyonları da atmalıydık. Son vuruşlarda paslarda iyi değildik. Trabzon gibi bir deplasmanda bu kadar pozisyon bulan birtakım olarak bunları değerlendirmeliydik” dedi.

Takımının oyunundan memnun olduğunu vurgulayan Çalımbay, “Ancak iki haftadır gol atamıyoruz. Bunu telafi edeceğiz. Bugünkü maç 3 ihtimalliydi. Ama her şeyden önce zevkli bir maçtı. Çünkü iki takım da kazanmak için oynadı. Sıkıntılarımızı aşarak tekrar istediğimiz yere geleceğiz” diye konuştu.

Sahasında kayıpsız

Sivasspor galibiyetiyle puanını 7'ye yükselten Trabzonspor, bu sezon oynadığı ikinci iç saha maçından da galibiyetle ayrıldı.

Ligin ikinci haftasında sahasında Sanica Boru Elazığspor'u 2-0 mağlup eden bordo-mavililer, Sivasspor'u da mağlup ederek fire vermedi.

Takımının galibiyet golünü atan Halil Altıntop, bu sezon ilk golünü kaydetti. Yeni transfer Janko da 71. dakikada oyuna girerek bordo-mavili takım forması altında ilk maçını oynadı.