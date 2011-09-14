-Güneş: ''Yarınki maç bizim için bir test'' MILONA (A.A) - 13.09.2011 - UEFA Şampiyonlar Ligi (B) Grubu'nda yarın Inter ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, Şampiyonlar Ligi'ne renk getirmek ve iyi bir sonuçla yarın sahadan ayrılmak istediklerini söyledi. Yarın oynayacakları futbolun kendileri için test olacağına dikkati çeken Güneş, ''Devler liginde dev bir takıma karşı grupta favori takıma karşı oynuyoruz. Alacağımız sonuçtan çok oynayacağımız futbol önemli. Birinci de sonuncu da grupta olabilir her takım. Sonuç ne olursa olsun yarışın devam edeceğini düşünüyoruz'' dedi. Güneş, karşılaşmanın oynanacağı Giuseppe Meazza Stadı'nda, futbolcular kaptan Tolga Zengin ve Didier Zokora ile düzenlediği basın toplantısında tarihi başarıları olan yıldız ve tecrübeli olan, grubun favori gösterilen bir takımına karşı oynayacaklarını belirterek, ''Bunun bilincindeyiz, onlara saygı gösteriyoruz. Kendimize saygı çerçevesinde fair play içinde Türkiye'yi futbol imajı içinde iyi tanıtmak istiyoruz. Yarın yeni bir dostluk için futbol oynayacağız'' dedi. 28 yıl önce Inter ile karşılaştıklarını ancak rakiplerini cezaları nedeniyle karşılaşmayı başka bir kentte oynadıklarını ifade eden Güneş, ''Şimdi 28 yıl sonra bir teknik adam olarak buradayım. Önce sağlık mutluluk güzel yarış diliyorum. Hak edenin kazanmasını diliyorum ama önemli olan dostluk ve fair playi ön planda tutmak'' diye konuştu. Güneş, kendileri ve Inter için Şampiyonlar Ligi'nin ve ülke liglerinin yeni başladığına işaret ederek, şunları söyledi: ''Yeni döneme bakmak durumundayız. Daha önceki iyi, kötü oyunlar geride kaldı. Inter'de Milito, Pazzini, Snejder, Cambiasso ile bütün oyuncular ile yıldız oyuncular. Bu oyunculara kötü oyuncular diyemezseniz. Ama yarın sahada ne vereceklerini de bugünden bilemezsiniz. Dünya'da yeni oyuncular ortaya çıkıyor. Biz yarın yeni oyuncular çıkarmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne renk getirmek, iyi sonuçla sahadan ayrılmak istiyoruz. Sportif başarı bekliyoruz. Ama dostluğun barışın olduğu bir maçı geride bırakmak istiyoruz.'' -Eksik oyuncular- Güneş, ellerinde bulunan yetenekli 2-3 oyuncunun Inter maçında forma giyemeyeceğini belirterek, ''Bunlardan Burak, hızlı bir oyuncu. Özellikle deplasmanda etkili bir oyuncu. Adrian iyi bir oyun kurucu. Volkan da aramızda yok ama aramızda iyi oyuncular var. Onları burada sunmak istiyoruz. Yarın yerlerine oynayan oyuncular daha fazla koşacaktır. Inter'de de eksik oyuncular var. Büyük takımların geniş kadroları var. Yarın iyi bir 11 ile çıkıp iyi bir sonuçla sahamızdan ayrılacağımızı düşünüyorum'' dedi. Güneş, Athletic Bilbao maçında gördüğü kırmızı kartın nedeninin kendisine sorulması üzerine de, ''Ahtletic Bilbao maçında 5. dakikada kırmızı kart oyuncum gördü. İkinci yarı sert gören oyuncum için hakeme red kart dediğim için dışarı atıldım. İtirazı bu şekilde yapmam doğru değildi. Buradaki maçta sahada olmayacağım'' karşılığını verdi. -Trabzonsporlu oyuncuların görüşleri- Takım kaptanı Tolga Zengin ise yarın kendiler için güzel bir maç olacağını vurgulayarak, ''Bu maçın zorluğunu biliyoruz. Ama güzel olan da zor maçları kazanmaktır. Baktığınızda kağıt üzerinde Inter daha şanslı gözüküyor, daha ağır basıyor. Biz de buraya tatil gezi için gelmedik. Elimizden geleni yapacağız. takımızı, camiamızı, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz'' dedi. Inter'in ligde şansız bir maç oynadığını söyleyen Tolga Zengin, ''Avrupa'nın havası farklı olur. Inter, Avrupa Kupaları'nda başarılara imza atan bir takım. Bizim en büyük silahımız oyun disiplinimiz ve arzumuz olacak. Bu olduktan sonra buradan istediğimiz puan veya puanları alacağımızı düşünüyoruz'' diye konuştu. Orta alan oyuncusu Didier Zokora ise maçın son derece zorlu olacağını bildiren, ''Inter, İtalya'nın en güçlü takımlarından biri. Biz elimizden gelenin en iyisini yapmak için buraya geldik. Tüm gayreti göstererek bir sürpriz yapmanın mücadelesi içinde olacağız ve bunun için sahada çaba sarf edeceğiz'' ifadesini kullandı.