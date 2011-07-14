-GÜNEŞ: YANLIŞ YAPAN CEZASINI ÇEKSİN GENK (A.A)- 14.07.2011 - Yasin Yağcı - Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, futboldaki şike iddialarına ilişkin, ''Türk futbolu şu anda üzüntülü ve sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Yanlış yapan cezasını çeksin'' dedi. Belçika’nın Genk takımıyla 1-1 berabere kaldıkları maçtan sonra değerlendirmede bulunan Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş, bir gazetecinin, futbolda şike iddialarına ilişkin gelişmeleri hatırlatarak, ''Bir meslektaşınız, Tayfur Havutçu tutuklandı. Bu konuda neler düşünüyorsunuz?'' yönündeki sorusu üzerine, ''Eğer öyleyse üzüldüm'' dedi. ''Türk futbolu şu anda üzüntülü ve sıkıntılı bir dönemden geçiyor'' diyen Güneş, futbol adamlarının yanısıra hiç kimsenin bunların yaşanmasını istemediğini söyledi. Şu anda olumsuz bir tablonun göründüğünü kaydeden Şenol Güneş, şöyle konuştu: ''Bundan hep birlikte kurtulmamız gerekiyor. Kurtulurken de suçsuz olanları haksızlıkla yargılamayalım. Ama suçta da cezasını çeksin diyorum. Bu olanlar, hem ülke futbolu için hem de ülke insanının onuru için çok önemli. Yanlış yapan cezasını çeksin. Ama yanlış yapmayana da haksızlık yapmayalım. O yüzden ulu orta konuşmayalım. Çünkü bu küçük bir olay değil, çok büyük bir olay göründüğü kadarıyla. Yıllarca biriktirilen bir düşüncenin, marka değeri oluşturulan futbolun birden bire marka değerinin aşağı düşmesi demek.'' Bu durumun sadece ülke içinde değil uluslararası alanda da çok büyük sıkıntılar yaratabileceğine vurgu yapan Güneş, ''Yetkili kişilerin bir an evvel kulüplerle antrenörlerle oyuncularla medyayla siyasetçilerle duayenlerle aydınlarla beraber bundan kurtulabilmek için, yanlış varsa hemen karar vermesi gerekiyor. Sabah 04.30’da uyandım haberlere baktım, burada bir kulübümüzün amblemini, onunla ilgili haberi gördüm. Yani demek ki olumsuzluk olarak yansıyor uluslararası alanda'' dedi. Hiçbir yöneticinin, idarecinin, oyuncunun ve hakemin bu konularla gündeme gelmesini doğru bulmadığını ifade eden Güneş, futbol hayatının başından bu yana bu düşünceyi savunduğunu anlattı. ''Bu sıkıntıyı, bu üzüntüyü spekülasyon yapıp da, bundan bir menfaat bekleyeceksek doğru iş yapmayız'' diyen Güneş, Trabzonspor camiasının adının bile bu konularla geçmesinin kendisini üzdüğünü dile getirdi. Başkanları ve yöneticilerinin adlarının iddialarda geçtiğini hatırlatan Güneş, “Hepsine geçmiş olsun diyorum. Özellikle çok sevindim. Bu işler konuşuldu, tartışıldı. Böyle bir şey olmadığı söylendi, ben de mutlu oldum tabii. Ama adımız geçmesin istiyorum. Sadece bizim değil hiçbir takımın geçmesin. Temennim o. Ama şu anda durum itibarıyla baktığım zaman hiç de iyi bir görüntü yok. Üzüntü verici. Şu aşamada söyleyeceklerim, çok sıkıntılı ve üzüntülü bir durumdayız. Bunu elbirliği içinde çözmemiz gerekiyor. Gereksiz konuşmayalım. Herkes bildiği doğruları net ortaya koysun. Hem kendini hem ülkeyi kurtarır. Aksi halde hepimize zarar verir'' diye konuştu.