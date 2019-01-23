Güneş, Uğur Mumcu manşetiyle çıktı: Kalemini satmamanın bedelini canıyla ödedi

Hükümete yakınlığıyla bilinen Güneş gazetesi, 24 Ocak 1993’te Ankara’da evinin önünde, arabasına konulan bombanın patlaması sonucu suikasta kurban giden gazeteci-yazar Uğur Mumcu’yu bugünkü manşetine taşıdı.

24 Ocak 1993'te, bir hasta ziyareti için çıktığı evinin önündeki otomobiline konan bombayla katledilen, Türkiye basın tarihinin en üretken gazetecilerinden Uğur Mumcu, ölümünün 26’ıncı yılında anılacak.

İktidara yakınlığıyla bilinen Güneş gazetesi de bugün Uğur Mumcu’yu anan bir manşet ile çıktı. Gazetenin “Uğurlar olsun” başlığıyla yayımlanan manşetinde Uğur Mumcu’nun ağzından şu ifadelere yer verildi:

“Bu memlekette banka soyarken kar maskesi, ülke soyarken Atatürk maskesi taktılar.”

Uğur Mumcu’nun fotoğrafında yer alan şu satırlar dikkat çekti:

Mumcu, bağımsız Türkiye mücadelesinin yılmaz neferiydi. Kalemini satmamanın bedelini canıyla ödedi. Aynı zamanda samimi bir Atatürkçü’ydü. Mustafa Kemal üzerinden siyasi ve maddi çıkar devşirenler karşısında daime onu buldu. Yaşasaydı, Atatürk maskesiyle cebini dolduranların karşısına ilk o dikilirdi.”

Gazete, Uğur Mumcu’yu andığı haberinin yanına Yılmaz Özdil’in 2 bin 500 liraya satacağı “Mustafa Kemal” kitabına da yer verdi.

Güneş'in manşeti şöyle: