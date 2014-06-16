Güneş: Twitter'daki @fuatavni hesabını 2 gazeteci, 3 emniyetçi yönetiyor

Güneş Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Murat Kelkitlioğlu, Twitter fenomeni @fuatavni hesabının 2 gazeteci, 3 emniyet görevlisi tarafından kontrol edildiğini iddia etti.

Murat Kelkitoğlu’nun Güneş’te “@fuatavni’yi deşifre ediyorum” başlığıyla yayımlanan (16 Haziran 2014) yazısı şöyle:

@fuatavni’yi deşifre ediyorum

Türkiye bir yandan ‘çözüm süreci’nden rahatsız olan çevrelerin provokasyonları, bir yandan bölgesinde yaşanan dış destekli gelişmelerle uğraşırken, diğer yandan içindeki virüsü temizlemeye çalışıyor. Bütün bu hengame içinde, devletin bütün kurumlarına sızmış bu virüsten kurtulmak için sorumluluk sahibi herkese görev düşüyor.

Kimin elinde eteğinde ne kadar taş varsa ortaya dökmeli!

Çünkü, bu virüs özellikle böyle günlerden daha çok besleniyor! Ülkenin dikkati, hassasiyeti başka bir yöne odaklanmışken, ‘paralel yapı’nın yapacaklarına, ayaklanmasına karşı tetikte olmak gerektiğini düşünüyorum.

Çünkü rahat durmuyorlar, durmayacaklar!

Bakın!

Twitter’da özellikle Başbakan Erdoğan’ın özel hayatı da dahil yaptıklarıyla ilgili kışkırtıcı yazılarıyla dikkat çeken ’fuatavni’ kod adlı bir isim var. Hemen hemen her kurumda olduğu gibi burada da başlatılan çalışma sonucu, korkaklıklarından perde arkasına sığınan bu ‘fuatavni’ deşifre oldu.

Bir kişi değil beş kişi

‘fuatavni’ bir kişi değil, bir ekip. Ekip elemanlarından bazıları yurt dışında. Beş kişi oldukları belirlenen ekip 2 gazeteci ve 3 emniyetçiden oluşuyor. ‘fuatavni’ hesabından yayınlanan bazı bilgiler yabancı bir istihbarat servisinin yardımıyla elde ediliyor, ekipteki bir gazeteciye bu istihbarat servisinden çeşitli bilgiler geliyor, bu isim de ortak hesap ‘fuatavni’de bunları paylaşıyor.

Hepsinin ismi belli

Bize ahlak dersi vermeye çalışan arkadaşlara sesleniyorum!

‘fuatavni’ ekibinin kimlerden oluştuğunu bildiğim halde bu köşede isimlerine yer vermeyeceğim. Fişlemelerle nam salmış bu ‘paralel yapı’nın içine düştüğü alçaklığa ben uymayacağım!

Bu isimler olması gerekenlerin zaten elinde! Devletin ilgili kurumları isimleri merak ediyorsa bulması zor değil!