Güneş tutulmasını paraya çevirdiler: Oteller 1500, çadırlar 150 dolar

ABD'de yarın (21 Ağustos 2017) gerçekleşecek güneş tutulmasını 100 milyon izleyecek. Tutulmanın gözlenebileceği noktalarda bulunan otellerde fiyatlar 1500 dolara çıktı, gözlük satışları 100 milyonu aştı. Çadır kurmanın maliyeti ise 150 dolar.

Yarın gerçekleşecek olan Güneş tutulması ABD’de 1918 yılından bu yana ilk tutulma olacak. Bu yüzden adına ‘Büyük Amerikan tutulması’ denilen olgu yerel saatle 10.15 civarında Oregon eyaletinin Newport kentinden başlayacak. Tutulma sırasında hava, gündüz vaktinde neredeyse tamamen kararacak.

Kayıp 694 milyon dolar

Tam tutulma 3 dakika kadar sürecek. ABD’yi yatay olarak kat edecek Güneş tutulması hava güzel olduğu takdirde tam 14 eyaletten izlenebilecek. Tutulmanın baştan sona kadar 20 dakika süreceği hesaplanıyor.

Milliyet'te yer alan habere göre; tutulma süresince yaşanacak işgücü ve üretim kaybının maliyeti ise 694 milyon dolar olarak hesaplandı.

100 milyon izleyici

Tutulma hattında 12 milyon kişi yaşıyor. Ancak çevredeki kentlerden bu doğa olayını canlı izleyeceklerin sayısının 100 milyona ulaşması bekleniyor. Hal böyle olunca tutulma hattındaki oteller ve işletmecilere gün doğdu. 120 dolara satılan otellerin gecelik fiyatı tutulma gününde 1500 dolara kadar çıktı. Tüm odalar rezerve edildi.

7.6PB internet trafiği

Hesaplara göre:



- 1.1 milyon tweet atılacak.

- 11 milyon Youtube videosu izlenecek.

- 420 milyon email gönderilecek.

- 130.000 Instagram fotoğrafı yüklenecek.

- 200.000 Tumblr paylaşımı yapılacak.

- 435.000 Skype araması gerçekleştirilecek.

- Toplam internet trafiği 7.6PB (petabayt*) olacak.