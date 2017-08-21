Güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek, Türkiye'den izlenebilecek mi?

Astronomiyle ilgilenenlerin aylardır beklediği Güneş tutulması bugün gerçekleşecek. Gerçekleşek olan Güneş tutulması 'tam tutulma' şeklinde olacak.

Güneş tutulması nerelerden izlenebilecek?

Aylardır merakla beklenen güneş tutulması için artık çok az bir zaman kaldı.. ABD'de uzun zamandır konu olan güneş tutulması 14 farklı eyaletten seyredilebilecek.

Aylardır beklenen tarihi Güneş tutulması, bugün ABD’de belirli bir hat üzerinde gerçekleşecek.

ABD’li bilim insanları, bugünkü tam tutulmanın, Güneş’in koronası hakkındaki sırları açığa çıkarmak adına eşsiz bir bilimsel araştırma fırsatı sunacağı fikrindeler.

Tam tutulma, ABD’nin batı kıyısından doğu kıyısına ülkeyi baştan başa kateden, 113 kilometre genişliğinde bir gözlem alanında ve 14 eyalette takip edilebilecek.

Güneş tutulması nasıl izlenir?

Güneş'i açık şekilde görebileceğiniz bir noktaya ihtiyacınız bulunuyor. Tutulmadan birkaç gün önce seçtiğiniz yerden Güneş'i açıkça gördüğünüzden emin olun. En önemlisi gözlerinizi koruyacak gereçleri yanınızda bulundurun. Ayrıca kamera ve akıllı telefonlarınızın lenslerini korumayı unutmayın.

Akşam saatlerine denk geleceği için Türkiye’den izlenemeyecek.