-GÜNEŞ: TELAFİ ETMEK İSTİYORUZ LİZBON (A.A) - 27.07.2011 - Şenhan Bolelli - Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda deplasmanda Benfica'ya 2-0 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, ''Benfica avantaj yakaladı ama kendi sahamızda bunu telafi etmek istiyoruz'' dedi. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Şenol Güneş, ''Tabii 2-0 Benfica için avantajlı bir skor ama biz ne olursa olsun rövanşa gol yemeden kazanmak için çıkacağız'' değerlendirmesinde bulundu. ''Oyun kontrolü bakımından bölüm bölüm iyi oynadık ancak orta sahada top kaybı yaptık ve hücumda eksikliklerimiz oldu'' diyen Trabzonspor Teknik Direktörü Güneş, Benfica'nın sahip olduğu kaliteli futbolcularını iyi kullandığını belirtti. Rövanşın İstanbul'da oynanacak olmasıyla ilgili bir soruya ise Güneş, ''Seyircimiz İstanbul'da da olacak. Olumsuz olan maçı İstanbul'da oynayacak olmamız değil, skor. Ama biz 2-0'lık skora teslim olmadan rövanşa çıkacağız. Seyircimizle ve oyunumuzla rakibi yenip tur atlamak istiyoruz'' cevabını verdi. BENFİCA TEKNİK DİREKTÖRÜ JESUS: AVANTAJLIYIZ Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Trabzonspor'u 2-0 yenen Benfica'nın teknik direktörü Jorge Jesus, ''Ne olursa olsun kazanmamız gerekiyordu, avantajlıyız'' dedi. Kaliteli bir takım olduklarını ancak sezon başı olmasından dolayı futbolcularının beklentisinin üstünde bir performans gösterdiklerini kaydeden Jesus, ''Bizim için ilk gol maçın en önemli anı oldu'' değerlendirmesini yaptı. Jesus, ''İkinci yarı biraz daha risk aldık. Rakibe göre daha tecrübeli bir takımız ve sonuçta 2-0'lık büyük bir avantaj yakaladık. Ancak henüz her şey bitmedi'' şeklinde konuştu. Jesus ayrıca, Şenol Güneş'in Benfica'yı çok iyi analize etmiş olduğunu sahada gördüklerini söyleyerek, ''Özellikle şunu gözlemledim ki Trabzonspor, Benfica maçına en iyi şekilde hazırlanmış. Ataklarımızı çok iyi kestiler'' şeklinde konuştu.