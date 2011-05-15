-GÜNEŞ: ''TEK HEDEFİMİZ BANK ASYA 1. LİG'E YÜKSELMEK'' ANTALYA (A.A) - 15.05.2011 - Adana Demirspor Teknik Direktörü Ali Güneş, Yeni Malatyaspor ile yaptıkları maçın uzatma bölümünde son dakikada atılan golün kendilerine umut verdiğini ve turu geçtikleri için mutlu olduğunu söyledi. Güneş, Spor Toto 2. Lig play-off maçında Yeni Malatyaspor'u penaltı atışları sonucu mağlup ettikleri maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, sahada yürekleriyle oynayan futbolcularını tebrik ettiğini belirtti. Yeni Malatyaspor eşleşmesinin kendileri için şans olduğunu anlatan Güneş, rakip takımın ikinci yarıda oynadığı son 10 maçın 8'ini kazandığını anımsattı. Buna rağmen, iyi bir kura çektiklerini düşündüğünü ifade eden Güneş, ''Gerekli analizleri yaptık ve karşılaşma boyunca üstün bir oyun ortaya koyduk. İlk yarıda girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik'' dedi. Uzatmanın son dakikasında buldukları golün kendilerine umut verdiğini belirten Güneş, ''Penaltılarda kalecimiz Metin'e çok güveniyorduk. Antrenmanlarda sürekli penaltı çalıştık. Çalışmalarımızın neticesini de bu maçta gördük. Tek hedefimiz Bank Asya 1. Lig'e yükselmek'' diye konuştu. Güneş, kendilerini destekleyen taraftarlarına da teşekkür ederek, ''Tribündeki taraftarlar tur atlamamıza büyük katkı sağladı'' dedi. Adana Demirspor'un kalecisi Metin Aktaş ise tur atlamayı hak ettiklerini söyledi. Adana Demirspor'un daha üst ligleri hak ettiğini belirten Metin Aktaş, galibiyette payı olduğu için mutlu olduğunu vurguladı.