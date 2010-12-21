-GÜNEŞ SORUMLULUĞU ÜSTLENDİ TRABZON (A.A) - 21.12.2010 - Ziraat Türkiye Kupası (B) Grubu'nda sahasında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, "Başarısızlık varsa sorumlusu benim" dedi. Güneş, maçın ardından yaptığı değerlendirmede, Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplarında oynadıkları ilk maçlarını kazanmak istediklerini ve bu amaçla sahaya çıktıklarını, ancak oynadıkları oyunun düşünceleriyle aynı orantılı olmadığını belirtti. Rakipleri karşısında hücumda zenginliklerinin olmadığını ve çok tempo da yapamadıklarını ifade eden Güneş, ''Rakip haddini bilerek oynadı ve daha iyi pas yaptı. Kazanmaya yakın taraftılar. Biz beklenen oyunu oynayamadık. Moralimizi ve bulunduğumuz ortamı kendi sahamızda olmamıza rağmen kullanamadık. Hayal kırıklığı yaşadık. Kaybedilen 2 puan gruptaki şansımız konusunda bizi sıkıntıya soktu. Şansımız daha azaldı'' diye konuştu. Takımda Giray ve Egemen haricinde diğer oyuncuların iyi oynamadığını düşündüğünü kaydeden Güneş, şunları söyledi: ''Oyuncularımız kötü oynadılar ama kötü oyuncu değiller. İyi oynamak için daha fazla çalışacaklar. Oyun yapısına bakarsak fizik, teknik ve taktik olarak onları hazırlayamadık. Yabancı, yerli ayrımı yapmak doğru değil. Başarısızlık varsa sorumlusu benim. Karamsar olmak doğru değil. Bu oyunla da Trabzonspor kötü veya çok iyi demek doğru değil. Trabzonspor, sahada yüreğini ortaya koyarak teknik ve fizik anlayışını yeteneklerini istekle birleştirmeli. Eğer bunu yapamıyorsa herhangi takımdan farkı olmaz. Onları bugün suçlayacak değilim. Ama beklediğim altında hayal kırıklığına uğradım.'' Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Erol Azgın ise Trabzonspor gibi Türkiye'nin en güçlü takımlardan biri karşısında iyi bir futbol ortaya koyduklarını belirterek, ''Oyundan memnunum. Futbolcularımı tebrik ediyorum'' dedi. Grupta iki maçta da iyi sonuçlar aldıklarını ifade eden Azgın, ''Daha önce Beşiktaş'tan 3 puan almıştık. Trabzonspor'dan da 1 puan bugün aldık ve yolumuza devam ediyoruz'' diye konuştu.