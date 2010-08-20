-GÜNEŞ: SONUÇTAN MEMNUN DEĞİLİM LIVERPOOL (A.A) - 20.08.2010 - UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Liverpool'a 1-0 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, rakipleri karşısında alınan sonuçtan memnun olmadığını söyledi. Güneş, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, rakipleriyle iki ayağı olan bir karşılaşma yaptıklarını belirterek, ''Yağışlı havada avantajlı skor istiyorduk, ancak devrenin son anlarında kalemizde gol gördük. İkinci yarının ilk 10 dakikalık bölümü hariç kontrollü oyun oynadık. 1-0 kaybettik ve rakip avantaj yakaladı. Artık ikinci maça bakacağız'' dedi. Liverpool'un bekledikleri dışında bir kadro ile karşılarına çıktığını ifade eden Güneş, şunları söyledi: ''Bu bizim için sürpriz oldu. Teofilo, Umut, Burak gibi oyuncularla ileride hamle yaparak golü atmak istedik, ancak olmadı. Sonuçtan memnun değilim. Gol atmayı istedik ama bunu gerçekleştiremedik.'' Güneş, zoru başarmak durumunda olduklarını kaydederek, ''Şampiyonlar Ligi'nde olması gereken bir takımla eşleştik. Zor bir eşleşme oldu. Ama bu zorlukları aşarsak büyük oluruz. 1-0'lık sonuç karşısında sahamızda kazanmak için oynayacağız'' diye konuştu. -LIVERPOOL MENAJERİ HUDGSON Liverpool Menajeri Roy Hudgson ise 1-0'lık sonucun iyi bir sonuç olmadığını belirterek, ''Maalesef bu sonuç, iyi bir sonuç değil. Bir penaltıyı gole çeviremedik. Verilmeyen golün de gol olduğunu düşünüyorum. Daha farklı bitebilirdi'' dedi. Hudgson, ilk yarı çok iyi oynamadıklarını, ancak 45. dakikada olsa bir gol attıklarını ifade eden Hudgson, ''İkinci yarı ise iyi oynadık ama gol atamadık. Doğrusunu söylemek gerekirse maçı ikinci yarıdaki oyunumuzla kazanmayı hak ettik'' Hudgson, Gerrard ve Kuyt gibi önemli as oyuncuları ileri maçları düşünerek oynatmadığını kaydetti. -34 YIL SONRA YİNE KAYBETTİ Trabzonspor, Liverpool deplasmanında 34 yıl sonra çıktığı karşılaşmadan da yenilgi ile ayrıldı. 1976-77 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda deplasmanda Liverpool'a 3-0 kaybeden bordo-mavililer, bu akşam da 1-0'lık sonuçla ayrılmak zorunda kaldı. Trabzonspor, bu gece özel uçak ile Trabzon'a dönecek.