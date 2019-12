-Güneş PFDK'ya savunma gönderdi TRABZON (A.A) - 20.08.2011 - Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, İspanya'da yaptığı açıklamalar nedeniyle sevk edildiği Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) savunma gönderdi. Güneş, bordo-mavili kulübün internet sitesinde de yer alan savunmasında, ne için savunma yapacağının TFF tarafından kendisine gönderilen yazıdan anlayamadığını belirterek, ''Ne ile suçlandığımı bilmediğim için, gazetelerden ve internet sitesinden alınmış hangi cümlemin suç teşkil ettiğini bilmemekteyim. Bu sebeple, isnadı öğrendiğim tarihten itibaren makul bir süre içinde ek savunma yapma hakkımı saklı tutmaktayım'' dedi. Her zaman Türk futboluna katkı yapmaya çalıştığını, yine yapacağını ve gerekirse TFF yetkililerine bunları anlatabileceğini kaydeden Güneş, şöyle devam etti: ''Bugüne kadar mevcut gündemdeki olaylarla ilgili olarak hep sessiz kaldım, ancak İspanya'ya Türkiye'yi temsilen UEFA Avrupa Ligi müsabakası oynamaya gittiğimizde, İspanya yazılı basınında kulübümüz ve Türkiye futbolu aleyhine manşetler olduğunu gördüm ve bu konuda büyük üzüntü duydum. Ben de basın toplantısında sorulan bir soru üzerine benim de şüphelerim olduğunu, suçun ve suçluların bir an evvel ortaya çıkarılması gerektiğini söylemeye çalıştım. İspanya basınında kulübümün başkanının resmi altında, hakkında koyulan tedbir gereği buraya gelemediği ibaresi vardı ve bu durum kötü niyetli olarak İspanya basınında sayfalarca işlendi. Bu benim kulübümün başkanıydı ve buna karşı kayıtsız kalamazdım, durumu izah etmeye çalıştım. Amacım kimseyi veya bir kurumu suçlamak değildi.'' -''İspanya'da yalnız bırakıldık''- İspanya'ya Türkiye'yi temsilen gittikleri andan müsabakanın bitimine kadar kulüp olarak gerek saha içinde gerek saha dışında ne kadar yalnız olduklarını bizzat yaşadığını belirten Güneş, ''Hatta maça çıkmadan saatler önce önemli bir oyuncum emniyet tarafından aranıp ifade vermeye çağrılmıştır. Bizler bu maça çıkmadan herkesin bizim yanımızda yer almasını isterken yukarıda anlattığım olaylar ışığında bizim yalnız bırakıldığımızı fark ettik'' diye konuştu. -''İfade özgürlüğü anayasal hak''- Anayasanın ifade özgürlüğünü anayasal bir hak olarak düzenleyen ''Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir'' hükmüne atıfta bulunan Güneş, şunları kaydetti: ''Bir anayasal hakkın kullanımı niteliğindeki tutumumun, TFF tarafından disiplin ihlali sayılması ve bu sebeple tarafıma karşı yaptırımlar uygulanması, şahsımın ve çalışmakta olduğum kulübün temel haklarını ihlal etmek olacağı gibi Futbol Federasyonunun yetkilerini, CAS'ın tabiriyle, 'kötüye kullanmasını/sömürmesini' teşkil edecektir. Son günlerde bir kulübümüzün yaptığı ağır açıklamaya karşı cevap vermekle yetinen sayın federasyonun, Anayasayla güvence altına alınmış bir hakkın icrası sebebiyle tarafıma yaptırım uygulaması eşitlik prensibine aykırılık teşkil edeceği gibi federasyonun gücünü kötüye kullanması anlamına gelecektir. Son olarak şunu da belirtmek isterim ki, zamanında ben de TFF'de haksızlığa uğradım, bir birey olarak o geçirdiğim travma nedeniyle ülke dışına çalışmaya gittim, şimdi yine bir travma geçiriyorum, zira ortada hep bir belirsizlik var ve ben bugüne kadar mevcut düzenin ve durumun düzelmesi adına konuştum, fikir ürettim ve her türlü desteği vermeye hazır olduğumu söyledim. Özetle ben ne bir kurumu ne bir kişiyi suçlamadım, aleyhinde de konuşmadım. Daha önce gündemde olan konularla ilgili olarak görüşlerimi söyledim ve sorulanlara cevap verdim. Tek amacım mevcut durumun düzeltilmesi için ülke futbolu içinde yer alan her paydaşın bir araya gelerek doğru kuralları ortaya koyması ve uygulaması gerektiğini dile getirmekti.''