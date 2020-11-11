Güneş paneli fabrikasında kapasite 1000 megavata çıkıyor

Başkent Organize Sanayi Bölgesi’ne 400 milyon dolar yatırım ile kurulan ve 19 Ağustos tarihinde faaliyete başlayan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası’nda kapasite artırılması için Çin merkezli CETC ile anlaşma yapıldı. Yapılan planlamaya göre fabrikanın hücre ve güneş paneli üretiminde 500 Megavat olan kapasitesi 1000 Megavata çıkartılacak.

Video konferans sistemi ile yapılan imza törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, CETC Yönetim Kurulu Başkanı Zhaoxiong Chen katılırken kapasite artırma çalışmaları 2021 Haziran’a kadar tamamlanacak.

Türkiye ile Çin arasında video konferans yöntemiyle yapılan anlaşmada, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, “İlave yatırımımızda ilk üretim, 2021 yılı Haziran ayında başlayacak. İstihdam sayımız ise bin 400 kişiden 2 bin 100 kişiye çıkacak” dedi.

CETC Yönetim Kurulu Başkanı Zhaoxiong Chen de “Geçtiğimiz yıl Kovid-19 salgını gibi zorlukların üstesinden gelerek kurduğumuz samimi iş birliği sayesinde, Türkiye’nin ilk fotovoltaik sanayi zinciri üretim hattı kuruldu” diye konuştu.

Toplam yatırım maliyeti 1 milyar dolar olacak santral tamamlandığında yılda 2 milyon kişinin bir yıllık elektrik ihtiyacını tek başına karşılayacak. Kurulumuna 19 Ağustos 2020 tarihinde başlanan güneş santralinde bugüne kadar kurulu güç 40 Megavata ulaştı ve santralde elektrik üretimine başlandı.