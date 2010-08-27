-GÜNEŞ: OYUNCULARIM ELLERİNDEN GELENİ YAPTI TRABZON (A.A) - 26.08.2010 - UEFA Avrupa Ligi play-off turunda sahasında Liverpool'a 2-1 yenilerek elenen Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, oyuncularının ellerinden geleni yaptıklarını ve onlara teşekkür ettiğini söyledi. Güneş, maçın ardından yaptığı değerlendirmede, Liverpool'da bir hafta önceki maç ile bugünkü maçı yağmurlu bir havada yaptıklarını belirterek, ''İki müsabakayı da ağır saha koşullarında oynadık. Orada 1-0, sahamızda 2-1 yenildik ve elendik, üzgünüm'' dedi. Oyun olarak iyi işler yaptıklarını düşündüğünü ifade eden Güneş, şöyle konuştu: ''Oyuncular da ellerinden geleni yaptı. Onlara teşekkür ediyorum. Rakibi de tebrik ediyorum. 83. dakikaya kadar gücümüzle maçı taşıdık. Rakip de kontrollü oynayıp bizim hatamızla gol bulmaya çalıştı. Oyunun son bölümünde yorulunca bunu iyi kullandılar. İlk golü yiyince maçın sonu da gelmişti. Oyuncular hakkında söyleyecek olumsuz bir sözüm yok. Üzgün olarak maçtan ayrıldık. Böyle bir havada bizi sahiplendikleri için taraftarımıza teşekkür ediyorum. '' Güneş, maç kadrosuna almadığı Umut Bulut konusunda yöneltilen bir soru üzerine ise, ''Bugün maça bir kadro ile çıktık. Tarihi bir maçtı. Umutla ilgili konuşacak hiçbir konu yok'' diye konuştu. -TEOFİLO'NUN AÇIKLAMASI- Trabzonspor'un golünü atan Teofilo ise İngiltere'nin saygın ve büyük bir takımına karşı mücadele ettiklerini belirterek, ''Maçın hemen başında da öne geçtik. İkinci yarı yorgunluk nedeniyle oyundan düştük. Ardından rakip oyunu kontrol etmeye başladı. Nihayetinde kontraatakla goller buldular. Taraftarlarla gurur duyduk. Bu yağmurun altında bizi coşkuyla desteklediler. Antalyaspor maçıyla takımı moral açısından tekrar düzlüğe çıkarmak istiyoruz' ifadelerini kullandı. -HUDGSON: ''ZAFERLE AYRILDIK''- Liverpool Menajeri Roy Hudgson ise maçın başında erken bir gol yemelerine karşın oyundan kopmadıklarını ifade ederek, ''Maçı kazanma isteğimizi sürdürdük. İkinci yarıda bulduğumuz gollerle sonuca gittik. Böylece Trabzonspor gibi güçlü bir takım karşısında zafer kazandık. Trabzonspor, hem yerel hem uluslararası liglerde başarılı bir takımdı. Tarihinde bunu görebiliriz'' dedi. Hudgson, maç esnasında kaleci ve yardımcı hakeme tutulan ışık ile ilgili olarak, ''Bunlar maçlarda olabilecek hareketler. Trabzonspor Kulübü de bu konuda maç içerisinde gerekli uyarıları yaptı'' diye konuştu.