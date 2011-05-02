-GÜNEŞ: OYUN TAMAMEN KONTROLÜMÜZDEYDİ TRABZON (A.A) - 01.05.2011 - Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gaziantepspor karşısında oyunun kontrolünün tamamen kendilerinde olduğunu söyledi. Güneş, 3-0'lık galibiyetleriyle sona eren maçın ardından yaptığı değerlendirmede, iyi bir rakip ile oynayacaklarını bildiklerini belirterek, ''Ama bizim de kazanmamız gerekiyordu. Bu anlayışla kazanma duygusuyla oynadık. Oyunun başından itibaren bu oyun anlayışımızı devam ettirdik'' dedi. Özellikle rakip ile 11'e 11 durumdayken daha iyi oynadıklarını kaydeden Güneş, şöyle devam etti: ''Rakibi sahasına hapsettik. Sağlı sollu ataklarımız vardı. Rakibi çıkarmamaya çalıştık. Golü bulduktan sonra yine pozisyonlar bulduk. İkinci yarıda oyunu ağırlaştırmak, tempoyu düşürmek için yapacağımız pasları iyi kullanamadık. Rakibe top kayıpları yaparak oyundan ikinci yarı koptuk. Rakip hiç gelmemesi gerekirken üzerimize geldi. Rakip 11 kişiyken üzerimize bu kadar gelememişti. Bu da bizim takımın bu tip oyun anlayışının, oyun yapısı olmadığını bize gösteriyor. Ama oyunun tamamına bakılırsa oyunun kontrolü bizdeydi.'' Maçın ilk bölümdeki oyunun kendisini memnun ettiğini kaydeden Güneş, ''Rakibe basan, birlikte oynayan, oyun disiplinine bağlı olan bir takım olarak iyiydik. Kazanma adına da her şeyi gösteren takımdık. Bu da skora yansıdı ama 10 kişi kalan rakibin oyundan düşmesi oyunu etkiledi. Gaziantepspor bu sene lige bir renk getirdi. Seneye daha iyi olacağını düşünüyorum'' diye konuştu. Güneş, penaltı pozisyonuna ilişkin ise ''Pozisyonda bir hareket olduğunu gördüm. Ama pozisyonun nerede olduğunu görmedim. Ne söylersem şu anda doğru değil. Görüntüyü görmek lazım. Net görsem söylerdim. Hem rakibin kazandığı frikik ve bize yapılanda bir hareket vardı. Çizginin içinde mi dışında mı pozisyon bilmiyorum'' dedi. Şampiyonluk yarışıyla ilgili konuşmak istemediğini kaydeden Güneş, ''Biz kendi işimize bakıyoruz. Haftaya Bucaspor maçına çıkıp kazanmak istiyoruz. Bütün maçları kazanırsak 82 puan yaparız. Fenerbahçe'nin kayıp edip etmeyeceğini bilmiyorum. Bugün yenmişler onları da tebrik ediyorum. Yarış devam ediyor'' ifadelerini kullandı. Türk futbolu ile ilgili değerlendirme yapmak istemediğini söyleyen Güneş, ''Daha değerlendirmiyorum, kendi takımımı değerlendiriyorum. Daha önce bu konuda çok konuştum. Şu anda Türk futbolu ile ilgili bir şey söylemek doğru değil. Bizden daha iyi olan arkadaşlar var, onları dinlemeye hazırız'' diye konuştu. -BURAK YILMAZ: ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ- Trabzonspor'un iki golünü atan Burak Yılmaz, maçın ardından yaptığı değerlendirmede, en zorlu maçlardan birini oynayacaklarını bildiklerini belirterek, ''Rakip takım futbolcu ve hocasıyla iyi bir takım. Çok güzel saha içi ve dışarısıyla birliktelikleri, enerjileri var. Maç kıran kırana başladı. Penaltı golüyle üstünlük sağladık ve galip geldik. Şampiyon olmak istiyoruz. 3 maçı da kazanıp Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekleyeceğiz'' dedi. Burak, karşılaşmada penaltı pozisyonundaki düşürülüşünün ceza alanı içerisinde mi dışarısında mı olup olmadığının tartışıldığının belirtilmesi üzerine, ''Yüzde yüz faul ama içeride mi, dışarıda mı onu bilmiyorum. Kırmızı kart doğru. Topu önüme almıştım ve kaleci ile karşı karşıyaydım. Kırmızı kart olduğunu düşünüyorum ama penaltı olup olmadığını bilmiyorum'' diye konuştu. Trabzonspor formasıyla ilk golünü atan Pawel Brozek ise Gaziantepspor'a karşı iyi oynadıklarını belirterek, ''Kırmızı kart işimizi daha da kolaylaştırdı. İkinci yarıda ilk yarıdan daha kötü oynadık, ancak maç kontrol altımızdaydı. Golümü atarak daha önce bahsettiğim sevinç dolu bir anı yaşadım'' dedi. -KAFKAS'TAN SİTEM- Gaziantepspor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ise 25. dakikaya kadar maçın ortada geçtiğini belirterek, ''Trabzonspor iyi ve baskılı başladı. Biz de buna cevap vermeye gayret ettik. Ancak 25. dakikadan sonra oyun bizim için bitti. Maalesef bizlere biçilen rolü oynuyoruz. Bu ülkede sadece birincilik ve ikincilik yarışı var. Üçüncülük kimsenin umurunda değil. Ama benim için, camiam için çok önemli'' dedi. ''Hakkaniyetli ve adaletli yönetim tarzı istiyorum'' diyen Kafkas, ''Ben de Gaziantepspor olarak şampiyon olmak istiyorum. Trabzonspor gibi, Fenerbahçe gibi... Bu hakkı da aramak istiyorum. Ben de bir Anadolu takımıyla şampiyon olmak istiyorum. Eğer buna izin verirlerse biz de şampiyon olmak istiyoruz'' ifadelerini kullandı.