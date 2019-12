-GÜNEŞ: OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR KAYSERİ (A.A) - 29.05.2011 - İçişleri Bakanı Osman Güneş, Kastamonu'da 4 Mayıs'ta polis otosuna yapılan saldırının faillerinden birinin ölü ele geçirilmesiyle ilgili olarak, ''Operasyonlar devam ediyor. Yakın bir gelecekte inşallah daha iyi, daha olumlu bir sonuç alacağımıza inanıyorum'' dedi. Bakan Güneş, seçim güvenliğiyle ilgili incelemelerde bulunmak üzere geldiği Kayseri'de Vali Mevlüt Bilici'yi ziyaretinde yaptığı konuşmada, seçimlerin güvenli bir ortamda yapılmasını sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Güneş, ''Seçimlerin sevk ve idaresi Yüksek Seçim Kurulunda. Biz de güvenlik birimleri olarak gerekli güvenli ortamı sağlamaya çalışıyoruz. Ülke genelinde önemli çalışmalarımız oldu. Bölge bölge, 81 ilin valileriyle, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarımızla görüşerek, güvenlik tedbiri alma noktasında her türlü planlamamızı yaptık ve uygulamaya koyduk. Bugün de bu çerçevede Kayseri'yi ziyaret ediyorum'' diye konuştu. -''HANGİ İNE GİRERSE GİRSİN BULUP ÇIKARACAĞIZ''- Bakan Güneş, Kastamonu'da bir polisin şehit edildiği saldırıyla ilgili operasyona ilişkin olarak da şunları kaydetti: ''Kastamonu'da Başbakanlığımızın malum konvoyunun dönüşünde bir polisimizin şehit olmasıyla sonuçlanan olaydan önce de bizim o bölgede tedbirlerimiz vardı. 3-5 kişilik bir grubun o yörede dolaştığını biliyorduk. Bu tür birtakım eylemlere karşı güvenlik birimlerimizi teyakkuz hale getirmiştik. Güvenlik birimlerimiz zaten her türlü tedbiri almış durumdaydı. Maalesef böyle bir olay oldu. O yöredeki tedbirlerimizi daha da artırmak suretiyle devam ettirdik. Geçen gün yapılan bir operasyonla teröristler sıkıştırıldı. Bu grup, tespitlerimize göre o eylemi gerçekleştiren grup, o civarda dolaşan gruptu. Yakından izliyorduk. Her tarafta her türlü tedbirimiz vardı, nihayet düşürdük. Şehidimizin cenaze töreninde 'Bunlar hangi ine girerse girsin bulup çıkaracağız' demiştim. Güvenlik birimlerimiz çok büyük gayret gösterdi ve neticede onlarla sıcak temas sağlandı, bir terörist ölü ele geçirildi. Operasyonlar devam ediyor. Yakın bir gelecekte inşallah daha iyi, daha olumlu bir sonuç alacağımıza inanıyorum.'' -''BUNLARLA BAŞA ÇIKACAK GÜCÜMÜZ VAR''- Bu tür eylemlerin ülkede kaos ortamı yaratılması, bazı bölgelerin güvensiz olduğu izlenimi verilmesi, vatandaşların tedirgin edilmesi amacıyla yapıldığını ifade eden Güneş, şunları söyledi: ''Ama Türkiye Cumhuriyeti sıradan bir ülke, sıradan bir devlet değildir. Her türlü olumsuz şartta alınabilecek tedbirimiz vardır, bunlarla başa çıkacak gücümüz, kudretimiz var. Ama devlet ciddiyeti içerisinde ve hukuk çerçevesinde hareket ediyoruz. Masum vatandaşlarımızı sıkıntıya sokacak her türlü hareketi önlemeye gayret ediyoruz. Bu çerçevede memleketimizin her köşesinde, özellikle bu terörist grupların yoğun olarak faaliyet göstermeye çalıştığı bölgelerde önemli tedbirlerimiz var. Hem seçim sebebiyle hem seçim dışında da inşallah bunlar hiçbir vakit amaçladığı hedefe ulaşamayacak. Gerginlik yaratarak, tedirginlik yaratarak, kan dökerek, birtakım ilkel davranışlarla bir yere varamayacaklarını bunların defalarca anlamış olmaları lazım. Umuyorum ki bu son olaylardan sonra anlamış olurlar.'' -BU DAĞLAR GÜVENLİ DAĞLAR, Başbakanlık otobüsüne eskortluk yapan araca silahlı saldırıda bulunduğu öne sürülen gruba yönelik olarak Ilgaz Dağı eteklerindeki Bozarmut ve Kayapınar köyleri arasındaki ormanlık alanda başlatılan operasyonda ölü ele geçirilen teröristin cesedi, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından dün gece İhsangazi Belediyesinin cenaze aracıyla önce İhsangazi Sağlık Merkezine, ardından Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesine götürüldü. Cesedin bugün Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi. Kastamonu Valisi Erdoğan Bektaş, ''Tekrar söylüyorum, bu dağlar güvenli dağlar, burada silahlı adamlara yer yok. Yakalanana kadar operasyonlar devam edecek. Bu tür operasyonlar sabır işi, bizim de yeteri kadar sabrımız var. Daha fazla kan aksın istemiyoruz. Bu işler silahla olmaz, gelin adalete teslim olun, eninde sonunda yakalayacağız, buradan çıkış yok'' dedi.