Güneş: Önemli bir üç puan aldık!

T24 - Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor'u 1-0 yenerek liderliğini sürdüren Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, rakipleri karşısında ikinci yarıda kontrollü oynayarak, skoru korumada başarılı olup önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi.





Güneş: Kontrollü oynadık



Güneş, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, karşılaşmanın zorlu geçeceğini bildiklerini belirterek, ''Geçen yılın şampiyonu ve bu yıl da şampiyonlar liginde tecrübe kazanan bir takım ile oynamaya çalıştık. Rakibimizin son haftalarda lig şampiyonluğunda geride kalması nedeniyle biraz güvensizlikleri vardı ama Fenerbahçe maçında iyi savunma yapıp, iyi çıkmışlardılar. Bugün de öyle yapmaya çalıştılar'' dedi. Denk bir oyunun olduğunu ifade eden Güneş, ''Maçın başlarında atak oynadık, pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Daha sonra devrenin son anlarında gol bulduk. Rakip de pozisyonlar buldu ama yararlanamadı. İkinci yarı kontrollü oynayarak skoru korumada başarılı olup önemli bir 3 puan aldık'' diye konuştu. Güneş, maç içerisinde bazı değişiklikler yaptığını, bunun oyuncuların performanslarından kaynaklanmadığını anlatarak, şöyle devam etti: ''Oyundan çıkan oyuncularım çıkmayı hak eden oyuncular değildi. Altidore, oyuna girip rakip çift santrfor oynayınca Jaja'nın yerine Ceyhun'u oyuna almak zorunda kaldım. Jaja, iyi bir oyun ortaya koydu, belki de bu sezon en iyi futbolunu oynadı. Seyirciye teşekkür ederim, iyi destek verdiler. Bugün bizim için güzel bir gün oldu.''





ESKİŞEHİRSPOR MAÇI



Güneş, sahaya çıktıklarında rakiplerinin şu veya bu sonucu alıp almadıklarına bakmadıklarını belirterek, ''Biz işimize bakıyoruz. Yalnız, Eskişehirspor maçının niye Cuma günü olduğunu anlamış değilim. Şampiyonluğa oynayan takımların maçları Cumartesi veya Pazar günü olabilir. Son haftalarda rakipler aynı saatlerde oynamalıydı. Cuma günü maçını oynamayı doğru bulmuyorum. Cuma günü olan maçın ne yayıncı kuruluş ne federasyon ne de Türk futboluna yararlı olduğunu düşünmüyorum'' dedi. Bir gazetecinin taraftarlar çok havaya girmiş, bu sizde bir stres oluşturuyor mu? sorusu üzerine de Güneş, ''Karadenizin hırçın dalgaları var. Biz dalgalı olmasını seviyoruz denizin. Stres burada olur. Eğer rahat maç yapmak istiyorsak futbol oynamamız gerekiyor. Burası böyle bir şehir'' yanıtını verdi. Güneş, maç kadrosuna almadığı Engin Baytar'ın fiziksel yetersizliğinin olduğunu belirterek, ''Engin hırslı bir oyuncu ve bir an önce hazır hale gelmek istiyoruz. Hazır olmadığı için de tepkisi kendisine. Günde çift antrenman yaparak fizik olarak hazır hale gelmeye çalışıyor'' diye konuştu. -SAĞLAM'IN AÇIKLAMALARI- Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ise şampiyonluk mücadelesi veren ve seyircisiyle çok güzel bir atmosfer oluşturmuş bir takıma karşı mücadele verdiklerine işaret ederek, ''Biz de 3. lük mücadelesi yaparken rakibimiz Gaziantepspor, bizi sıkıştırmaya başladı. Onların kaybettiği haftada zorlu deplasmandan puan alarak kalan haftalarda kredi almak ve farkı açmak istiyorduk'' ifadesini kullandı. İlk yarı rakipleri karşısında pozisyonlar bulduklarına dikkati çeken Sağlam, ''Belli dönemlerde de rakibe üstün sağladık. Final paslarını verebilseydik sonuç daha farklı gelişebilirdi. Golü atalım derken kalemizde gördük'' diye konuştu. Sağlam, ligde 6 haftadır galip gelemediklerini vurgulayarak, şunları söyledi: ''Son haftalarda yaşadığımız sıkıntıları yine yaşadık. Oyunu rakip alana yıktığımız dönemlerde ofansif olarak etkili olmadık. Sonuçta güçlü rakibe karşı oynadık, istemediğimiz sonuçla ayrıldık. Genel anlamda iyi mücadele ettiğimizi söyleyebilirim. Ama maalesef bunu sonuca golle neticelendirip sonuçlandıramadık. Trabzonspor'a şampiyonluk yolunda başarılar dilerim.'' Ligde söz konusu 6 haftada sadece Ankaragücü maçında kötü oynadıklarını belirten Sağlam, ''Biz de her takım gibi inişli çıkışlı grafik sergiledik. İnşallah önümüzdeki hafta kazanamama stresini üzerimizden atacağız'' diye konuştu.

