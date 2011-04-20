-GÜNEŞ: MÜDAHALE ORANTILIYDI GİRESUN (A.A) - 20.04.2011 - İçişleri Bakanı Osman Güneş, ''Bismil'de güvenlik güçlerimizin müdahale etmesi gereken bir durum gelişti. Olaya güvenlik güçleri orantılı bir şekilde müdahale etti'' dedi. Güneş, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Giresun'da, gazetecilerin Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki izinsiz gösteri sırasında çıkan olaylarla ilgili sorusunu cevapladı. Bazı şehirlerde belli amaçlarda protesto gösterileri yapıldığını belirten Güneş, şunları kaydetti: ''Bismil ilçesinde bir grup vatandaş, benzer bir protesto gösterisi yaptı. Güvenlik güçlerimiz orada önlem aldı. Şu anda olay çok yeni. Her yerde olduğu gibi orada da benzer bir olay oldu. Bismil'de güvenlik güçlerimizin müdahale etmesini gerektiren bir durum gelişti. Olaya güvenlik güçleri orantılı bir şekilde müdahale etti. Şu anda orada olağanüstü bir durum yok. Vatandaşlarımız sakin. İki vatandaşımızın yaralandığı yönünde bilgi aldık. Bu tür olaylarda, bu tür şeyler belki olabiliyor. Şimdi süratle bunu inceliyoruz; nasıl yaralandılar, neden oldu? Güvenlik kuvvetlerimiz duruma hakim. Biz ayrıca gerekirse konuyu incelemek üzere müfettiş de görevlendirebiliriz.'' İçişleri Bakanı Güneş, daha sonra Trabzon'a hareket etti.