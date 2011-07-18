-GÜNEŞ: MAÇTA KONTROL BİZDEYDİ KREFELD (A.A) - 17.07.2011 - Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş, Belçika'nın Charleroie takımıyla yaptıkları hazırlık maçında kontrolün tamamen kendilerinde olduğunu belirterek, ''Rakibe hiç pozisyon vermeden gol yedik'' dedi. Güneş, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 20 gündür kampta olduklarını hatırlatarak, Hollanda'da yaptıkları hazırlık kampından memnun olduğunu söyledi. Son hazırlık maçına çıktıklarını dile getiren Güneş, ''Daha oyun anlayışı bakımından eksikliklerimiz var. Bütün oyuncuların takım anlayışında uyumlu olarak en iyisini yapmaya çalışması sevindirici. Ama daha becerili, daha sonuç alıcı bir yapı için zamana ihtiyaç var. Onun dışında eksikliğimiz yok'' diye konuştu. Güneş, 1-1'lik skoru da değerlendirerek, ''Maçta kontrol tamamen bizdeydi, rakibe hiç pozisyon vermeden gol yedik. Pozisyonlarımız vardı, daha fazla gol atabilirdik'' dedi. Güneş, eksik gördüğünüz yanlar var mı yönündeki bir soruyu ''Değişik zamanda değişik takım oynattık. İdeal 11 şeklinde ortaya çıkarmadık, çıkaramadık, sıkıntılar vardı. Oyuncuları riske etmeden oynatmak zorundaydık. O yüzden tam ideal 11'i ortaya koyduğumuzda farklı bir takım ortaya çıkacağını düşünüyorum'' diye yanıtladı. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda karşılaşacakları Benfica takımıyla ilgili değerlendirmede de bulunan Güneş, ''Benfica'nın takım gücü, uluslararası tecrübesi ve oyuncuların kalitesi belli, ama yukarılara çıkmak istiyorsak ki bunu hedefliyoruz, o manada bizden yüksek bir takımla oynayacağımız gerçeğini kabul edeceğiz. Ama iyi olmak için de iyi takımları geçerek iyi olmak zorundayız'' dedi. ''İşimizin zor olduğunu biliyoruz'' ifadesini kullanan Güneş, bu zorluğu aşarak büyümek istediklerini, Benfica maçının da bu açıdan bir adım olacağını kaydetti.