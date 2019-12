-GÜNEŞ: MAÇTA FUTBOL DIŞINDA HER ŞEY VARDI SITTARD (A.A) - 28.07.2010 - Yurt dışı kampında oynadığı son hazırlık maçında Hollanda'nın Fortuna Sittard takımını 1-0 yenen Trabzonspor'da, teknik direktör Şenol Güneş, maçta futbol dışında her şeyin olduğunu söyledi. Güneş, maçın ardından yaptığı değerlendirmede, bugüne kadar kamp döneminde yaptıkları 5 hazırlık maçında eksikliklerinin olduğunu, ancak bunun yanında olumlu işler yaptıklarını ifade ederek, ''Ama bu maçta futbol dışında her şey vardı. Ne oyun, ne maçın atmosferi olarak hiçbir şey olumlu değildi. Maçla ilgili değerlendirme yapmayacağız. Hatalarımız var, bunları değerlendireceğiz'' dedi. Maçın son dakikasında kırmızı kart görerek saha dışına çıkarılan Güneş, ''Yattara'ya bir şey söylemek için yanıma çağırdığımda kasıtlı olarak yardımcı hakem ayağıma bastı. İkinci uyarısında çıkmayınca bir daha ayağıma bastı. Hakem olduğu için sinirlendim, ama bir şey yapamadım. Hazırlık maçında kurallar neyse uygulanır ,ancak sahada kurallar dışında her şey vardı'' diye konuştu. Güneş ayrıca, sahada agresif davranışlar yapan bazı futbolculara ceza verebileceklerini de kaydetti.