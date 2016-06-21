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Dünya

Güneş kremlerine dikkat; 9 yaşındaki kızın cildini yaktı

Ailesiyle tatile giden 9 yaşındaki Olivia, güneş kremini kullandıktan sonra cildinde asit yanığı oluştu

21 Haziran 2016 19:05

İngiltere'de 9 yaşındaki Olivia Bennett, Banana Boat Ultramist Kids markalı güneş kremini kullandıktan sonra cildinde asit yanığına benzer oluştu.

Olivia’nın annesi Louise Nickles, güneş kremini Haziran’da Meksika’da tatil yaparken kızına sürdüğünü, ardından Olivia'nın cildinin su topladığını anlattı.

ABD'li kişisel bakım ürünleri üreticisi Edgewell'e ait olan Banana Boat'tan gelen açıklamada ise "Ürünlerimizin kalitesinden en ufak bir şüphemiz yok" dendi. Şirketin açıklamasında, "Ürünlerimiz bağımsız firmalar tarafından çeşitli testlerden geçiyor. Buna güneş kremi faktörü testleri de dahil" ifadeleri yer aldı.

İngiltere'nin Devon kentinde bir aile hekimi, Olivia’nın tedavisi için nemlendirici ve steroit kremi verse de yaraların kalıcı olabileceğini söyledi. Olivia'nın annesi Louise Nickles, “Kremin toplatılmasını ve insanların bu durumdan haberdar olmasını istiyorum” dedi, firmaya karşı yasal işlem başlatıp başlatmamakla ilgili avukatlara danıştığını söyledi.

ABD’nin Ohio şehrinden başka bir anne de aynı güneş kremini kullandıktan sonra 6 yaşındaki oğlunun derisinin kızarıp şiştiğini ve gösterdiği reaksiyonun geçmesinin neredeyse bir hafta sürdüğünü söyledi.

Banana Boat sözcüsü, tüm ürün bilgilerini aileye bildirdiğini ve Meksika’da satın alınan ürünün kaynağını soruşturmak adına da aileyle iletişime geçtiğini söyledi:

“Tüketicilerimizin Banana Boat ürünlerinin güvenli ve ürün etiketinde tarif edildiği şekilde kullanıldığında etkili olduğundan şüphe etmesine gerek yok."

Banana Boat güneş kremi ürünlerinin de sahibi olan Energizer Holdings Inc, 2012’de kremlerin tamamen kurumadığında tüketicinin cildinde alev alma riskinden dolayı ürünlerini geri çekmişti.

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