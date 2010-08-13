-GÜNEŞ KOLEKTÖRÜ EKONOMİK VE ÇEVRECİ KAYSERİ (A.A) - 13.08.2010 - 400 bin metrekare güneş enerjisi panelinin ürettiği enerjinin, 49 bin ton odun, 25,5 bin ton linyit kömürü, 10 bin ton fuel-oil, 9,3 bin ton motorin, 665 bin adet 12 kilogramlık mutfak tüpü tasarruf sağladığı, 31 bin ton karbondioksit salımını önlediği bildirildi. Kayseri'de güneş enerjisi sistemleri üreten Ezinç firması Genel Müdürü Hakan Alaş, yaptığı açıklamada, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalarında güneş kolektörü ve sıcak su tankı üretiminin otomasyonuna yönelik gerçekleştirdikleri yatırımlar sayesinde, gelen taleplere daha hızlı ve esnek cevap verebildiklerini belirtti. Yılın 12 ayı üretim yapan ve dünyanın 80 ülkesine ihracat gerçekleştiren firmanın, bu yıl 1,7 milyon TL yatırımla üretim kapasitesini daha da artıracağını ifade eden Alaş, şu bilgileri verdi: ''Çin'den sonra en büyük güneş enerjili su ısıtma sistemleri pazarı Türkiye'de. Bu sektör, dünya genelinde birçok ülkede son yıllarda yeni yeni oluşmaya ve gelişmeye başladı. Azalan enerji kaynakları ve artan çevre problemleri, gezegenimizin en büyük iki problemi olarak dikkati çekiyor. Her ikisinin de çözümü için alternatif enerjilerden yararlanılması gerekiyor. Dünya genelinde farklı ülkelerde özendirici yasalar, zorunlu standartlar ve ürün denetimi ile gerçekleşiyor ve bu pazarın gelişimine önemli destek veriliyor. Yani devlet politikaları bu sektörü geliştiriyor. Ülkemizde ne yazık ki, bu sektöre yönelik hiçbir özendirici yasa veya zorunlu standart yok.''