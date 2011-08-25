-Güneş: Kimse avantajlı değil İSTANBUL (A.A) - 24.08.2011 - Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, İspanyol ekibi Atletic Bilbao ile yarın yapacakları UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında iki tarafın da eşit şansa sahip olduğunu söyledi. Türk Telekom Arena'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Şenol Güneş, İspanya'da yapılan ilk maçı 0-0 berabere tamamladıklarını hatırlatırken, ''90 dakikasını 10 kişi oynadığımız bir maçta rakibimiz üstün durumda oldu ve oldukça pozisyon buldu. Ancak 0-0'lık bir sonuç ortaya çıktı. Bu maçta yeniden başlıyoruz. Kimse avantajlı değil. Kazanan turu geçecek'' dedi. Güneş, ilk maçtaki 0-0'lık sonuç nedeniyle yarınki mücadelede gol yemeden gol atmayı hedeflediklerini dile getirirken, ''Kendi saha avantajımızı kullanmak istiyoruz. Seyirci desteğimizin ve futbolcularımızın oyun anlayışının daha üst seviyede olacağı bir maçtan mutlu ayrılmak istiyoruz. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Sahalarında baskılı oynama çalıştılar. Burada da iyi oynamaya çalışacaklardır'' ifadelerini kullandı. -Yarın tribünde olacak- Şenol Güneş, Atletic Bilbao maçında hakem tarafından tribüne gönderilmesi nedeniyle yarınki maçta da cezalı olduğunu söyledi. Güneş, Serkan'a yapılan hareket sonrası hakeme ''Red card'' (Kırmızı kart) dediğini, ancak hakemin raporunda küfür ettiğini ileri sürdüğünü aktarırken, ''Söylemediğim bir kelimeden dolayı cezalandırılıyorum. Yarın ben olamasam da yerime çıkacak arkadaşlar en iyisini yapacaklardır'' şeklinde konuştu. -Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden men edilmesi- Şenol Güneş, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) UEFA'nın isteği üzerine Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nden men etmesi hakkında yöneltilen sorular üzerine, şok olduğunu söyledi. Türk futbolunun sıkıntılı bir dönem geçirdiğini ve kendilerinin Avrupa kupası maçları öncesi de hep bu konuların gündeme geldiğini anlatan tecrübeli teknik adam, şöyle devam etti: ''Futbolda iyi kötü günlerimiz oldu ama böyle bir olayı ilk defa görüyorum. Çok üzüntülü ve sinirliyim. Uzun yıllarını futbola vermiş biri olarak, Türk futbolunun bitme noktasında olduğunu düşünüyorum. Çok kötü yönetildik ve yönetiliyoruz. Birbirimizle kavga etme adına ülke futbolunu batağa götürdük. Bundan hiç kimseni menfaati olamaz. Suçu kovalayacağımıza birbirimizi kovaladık. Bugünkü karar, Türk futbolunun ayıbı ve Türk futboluna vurulmuş önemli bir darbedir. Bir çözüm yolu bulunmalıydı. Suç varsa ortaya çıkarılmalıydı. Çok ihmal edildi. Galatasaray'ın yaptığı açıklamanın üzerine gidildi ama bugün Galatasaray haklı çıkıyor. Ülke futbolunu hep birlikte yok etmiş sayılıyoruz. Burada Fenerbahçe'ye veya başka takıma olmuştur diye bakarsak yine hata yapmış oluruz.'' -''Keşke benim futbol hayatım bitseydi de...''- Şenol Güneş, TFF'nin aldığı karar sonrası neler hissettiğinin sorulması ve Atletic Bilbao ile yapılan ilk maçın ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edildiğinin hatırlatılması üzerine, ''Keşke benim futbol hayatım bitseydi de Türk futbolunu bu halde görmeseydim. Söylediklerimden dolayı alacağım ceza beni etkilemez ama bugünkü ceza Türk futbol camiasını bitirmiştir. Bir kirlilik varsa, bu kirliliğe ortak olup olayı değiştiremiyorsanız, içinden çıkmanız gerekir. Türkiye'de futbolun sahibi olmadığını söylediğimde kızanlar, bugün bunu görmüşlerdir. Söylediklerimi zaten anlayan ve dinleyen yok. Bu şartlar altında yarın oynayacağımız maç da anlamını yitirdi. Trabzonspor'la ilgili dosya var diye haber yapıldı. Eğer varsa ortaya konulmalı ve cezalar verilmeli'' yanıtını verdi. TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile yaptığı görüşmenin ardından kararın açıklanmasını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Güneş, ''Bunun konuyla ilgisi yok. Ama süreç kötü yönetildi. Her şeyde kararı Cumhurbaşkanı'na veya Başbakan'la görüştükten sonra alacaksak, evimizde yemek de yiyemeyiz'' dedi. Güneş, konunun ciddiyetine dikkat çekerek, ''Avrupa'da ses getirmek, iyi maç oynamak istiyoruz. Ancak futbolunuz lekelenmişse etkileniyorsunuz. Hayat devam ediyor, bununla da başa çıkacağız. Adını koymak mümkün değil. İnsan rüyasında görse şaşırır. Sadece bu seneyi değil, gelecek yılları da kaybetmiş olabiliriz'' ifadelerini kullandı.