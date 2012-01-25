-Güneş: Kazanmamız gereken bir maçı kazandık TRABZON (A.A) - 25.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'de Eskişehirspor'u 4-1 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, kazanmaları gereken bir karşılaşmayı kazandıklarını söyledi. Güneş, maçın ardından yaptığı değerlendirmede, geçen hafta Kardemir Karabükspor karşısında kazanmaları gereken bir maçı kaybettiklerini belirterek, ''Bu hafta kazanmamız gereken bir karşılaşmayı kazandık. Geçen maçta ilk 20 dakika rakip hiç pozisyon bulmadan atak oynadık, bu maçta ise tam tersi rakip oynadı biz seyrettik. Kontrollü, sabırlı oynama anlayışı, rakibi oynatma anlayışına döndü'' dedi. Eskişehirspor'un Diego gibi geride oynayan oyuncularla ileri çıktığını ifade eden Güneş, şöyle devam etti: ''Alanzinho, Halil gibi oyuncularla bu çıkışları durdurmaya çalıştık, ancak çok başarılı olamadık. Rakibin oyun yapısının riskleri de vardı. Oyunun daha sonraki bölümünde bunu iyi kullandık. Kırmızı kart da etkili oldu ama bu oyun yapısında defanstan çıkan oyuncuların boşluklarını kullanmak önemliydi. Daha farklı bitebilecek bir maç veya kaybedeceğimiz bir maçta olabilirdi. Kontrollü ve sabırlı oynamada sıkıntı çekiyoruz. Güçlü takımlara karşı daha konsantre oynuyoruz. Bu tür maçlara karşı zorluk çekiyoruz. Hatalarımız vardı ama doğrularımız da vardı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Pozisyon vermeleri eleştirilebilir ama 4 gol attılar, daha da atabilirlerdi.'' -''Genel kurula katılacağım''- Şenol Güneş, yarın Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu'na katılmak için Ankara'ya gideceğini belirterek, ''Tabi içeriği bilmiyoruz, orada gidip konuşma talep edeceğiz. Orada konuşmak istiyorum. İnşallah konuştururlar bizi. Türkiye'de neyin ne olacağını bilmiyoruz ki. Ama söz verdim, gideceğim. Ben uzun zamandır genel kurullara gitmedim, yarın gideceğim, bu talebim olacak, bir futbol adamı, taraftar, antrenör olarak kendi başımdan geçenleri söyleyeceğim. Katkı yapmak için söyleyeceğim. Kimseyi suçlamak için söylemeyeceğim'' diye konuştu. Bir gazetecinin, Trabzonspor'un bu sezon ligde hiç kafa vuruşuyla gol atamamasını anımsatmasına ise esprili bir biçimde yanıt veren Güneş, ''Demek oyuncular kasıtlı atmıyorlar. Demek ki bilerek yapıyorlar. Kafalarını çalıştırıyorlar, ayaklarını kullanıyorlar. Diyecek bir şey yok'' ifadelerini kullandı. -Yanal'ın değerlendirmesi- Eskişehirspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ise 23'üncü dakikanın karşılaşmanın kırılma noktası olduğunu savunarak, ''Rakibimize oyunumuzu kabul ettirerek başladık. Her açıdan pozitif başladık. Kırmızı kart sonrası yine oyunu iyi götürürken yenik duruma düştük. 3 ferdi hata arka arkaya yaparak goller yedik'' şeklinde konuştu. Trabzonspor karşısında 10 kişi kaldıktan sonra 3 farklı sonuçla giden bir maçı çevirmenin oldukça çok zor olduğunu ifade eden Yanal, şöyle devam etti. ''Biz bugün Trabzonspor takımından kontrataklardan gol yedik. Rakibimizi kutluyorum, kazandılar. Bu tür mücadelelerin sonucunu almak için biraz daha akıllı oynamak gerekiyordu. Bir yerde bireysel hatalarla mağlup olduk. Hem mücadele hem istek olarak bu kadar farklı bir mağlubiyeti hak etmediğimizi, futbol adına keyifli bir maç olduğunu düşünüyorum.'' -Halil ve Cech'in açıklamaları- Trabzonsporlu Halil Altıntop da oyuna iyi başlayamadıklarını belirterek, ''Ama ilk ve ikinci golde zamanlama müthişti. Karabükspor maçından sonra içeride oynadığımız maçı almak istiyorduk. En önemlisi o. 4 gol de atmak güzel. Maalesef istediğimiz bazı şeyleri yapamadık. Daha iyi çalışıp iyi yerlere geleceğimize inanıyorum'' dedi. Bordo-mavili takım forması altında ilk golünü atan Cech, ''Çok önemli bir maçı kazandık. Eskişehirspor iyi başladı, tam oyunu iyi sürekledikleri anda 10 kişi kaldılar. Biz de bunu iyi değerlendirdik. Ben de Türkiye'de ilk golünü attım. Bunun için çok mutluyum. Golü oğluma hediye ediyorum'' diye konuştu.