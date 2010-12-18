-GÜNEŞ: ''KAZANMAK İSTİYORDUK VE KAZANDIK'' TRABZON (A.A) - 17.12.2010 - Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kardemir Karabükspor maçında kazanmak istediklerini ve kazandıklarını söyledi. Güneş, 3-0'lık galibiyetleriyle sona eren maçın ardından yaptığı değerlendirmede, Kardemir Karabükspor ile ligin ilk yarısının son maçlarına çıktıklarını belirterek, ''Kazanmak istiyorduk ve kazandık. Oyuncuları tebrik ediyorum. Güzel bir ilk yarı ve 2010 yılı geçti bizler için. Her geçen gün de iyiye giden bir takımımız var'' dedi. İyi bir rakibe karşı oynadıklarını ifade eden Güneş, şöyle devam etti: ''Kapanıp alanı daraltıp baskı yapıp aldığı topla çabuk çıkmak isteyen bir rakiple oynadık. Hücumda bunu yapamasalar da başarılıydılar. Biz ilk yarı tempolu paslı oynayamadık. İkinci yarı bunda başarılıydık ve pozisyonlar yakaladık. Sonuç belki farklı oldu ama hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Sahanızda zor kazanıyorsunuz anlayışına katılmıyorum. Sabırlı oynadık ve kazandık. Ligde puan da verebilirsiniz çünkü karşınızdaki hiçbir takım zayıf değil.'' Güneş, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın 'Trabzonspor'un penaltıları irdelenmeli' şeklindeki açıklamalarına ilişkin bir soru üzerine de ''Bu Aykut'un değil genel bir anlayıştır ama doğaldır. Önde giden takımın saha içinde değil saha dışında geri çekme anlayışıdır. Biz futbol olarak rakiplere karşı iyiyiz ve bunu da sürdürmek istiyoruz'' ifadelerini kullandı. Ligde ilk yarıyı lider bitirdiklerini söyleyen Güneş, ''Şampiyon olduk diyemeyiz, mükemmel de değiliz. İyi futbol oynayan bir ekibiz. İlkeli prensipli cesur kişilikli takım olmak istiyoruz. Barcelona ile yarıştırırsanız öyle değiliz. O zaman maddi, manevi hakkımızı verin. Bunu sorarız size. Ligimizde yarışan bir takım olmak istiyoruz. İlk yarıda aldığımız puanlar iyi ama yeterli değildir. Diğerlerinin baktığı açıdan biz bakmıyoruz'' diye konuştu. En son 1995-96 sezonunda ilk yarıda 44 puan topladıklarını dile getiren Güneş, ''Bu sezon ise 42 puan topladık. O günkü tuzak ve oyunları biliyoruz. Bu böyle olmazsa şampiyonluk garanti diyemem ama yarışan bir takım olarak devam ederiz. Lig sonunda da birinci olmak için yarışacağız. Ne geçmişi konuşacağız ne gelecekle ilgili birşey söyleyeceğiz. Devre arasında çalışıp yolumuza devam edeceğiz'' dedi. -İLDİZ: ''İLK YARIDA BAŞA BAŞ OYNADIK''- Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Yücel İldiz ise Trabzonspor karşısında ilk yarı istedikleri bir futbolu ortaya koyduklarını belirterek, ''Trabzonspor, seyircisi ve ligde bulunduğu konum gereği son derece motive bir takım. Biz de futbol oynamaya çalışan bir takımız. Çok eksikle geldik ama gol dakikalarına kadar iyi mücadele ettik'' dedi. Trabzonspor ile ilk yarıda başa baş oynadıklarını ifade eden İldiz, şöyle konuştu: ''Pozisyonlar da bulduk. Zorunlu olarak yaptığımız üç değişiklik bizi sıkıntıya soktu. Oyunun sonuna doğru hatalar bize pahalıya mal oldu. Oyunun skoruyla verdiğimiz mücadele eşit değildi. Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Biz önde basmaya alışkın takımdık ama fazla eksiktik. Trabzonspor'un kadro derinliği çok daha fazlaydı, bu da bize pahalıya patladı'' -''EMENİKE'DE ÖNEMLİ BİR ŞEY YOK''- İldiz, sakatlanarak karşılaşmanın 34'üncü dakikasında oyunu terk etmek zorunda kalkan Emenike'nin durumunda önemli bir şeyin olmadığını söyledi. Hastaneiye kaldırılan Emenike'nin MR'larında önemli bir şeyin görünmediğini kaydeden İldiz, ''Aldığımız bilgiler bu doğrultuda. Çok önemli birşeyi yok gibi görünmüyor. Kırık çıkık diye bir şeyi yok'' diye konuştu. Emenike'nin satılıp satılmayacağı konusunda kulüp başkanı ve yönetim kurulunun gerekli açıklamaları yaptığını anlatan İldiz, ''Biz takım oyunu oynuyoruz. Bugün de net şekilde bunu belli ettik. Ama sakatlıklar belimizi büktü. Emenike de bu takımda önemli bir oyuncumuz. Bu oyuncuyu biz deneyerek aldık. Bizim çocuğumuz. Bir oyuncunun bu kadar aklı karıştırılıyorsa iyi ayakta duruyor diye düşünüyorum'' ifadelerini kullandı. -MUSTAFA VE ONUR'UN AÇIKLAMALARI- Trabzonspor'un genç oyuncusu Mustafa Yumlu, maçın zor geçeceğini bildiklerini belirterek, ''Ama şampiyonluğa oynuyoruz. Bunun için sabırla mücadele etmek istiyoruz. Üç puan aldık, mutluyuz. Hocam bana sağ bekte görev verdi ben de elimden geleni yaptım. Serkan ağabey kadar oynayamamam o mevkide ama onu aratmadığımı düşünüyorum'' dedi. Kaleci Onur ise golün geleceğini bildiklerini ancak son dakikalarda gelmesinin üzerlerinde bir stres oluşturduğunu ifade etti. Kardemir Karabükspor'un iyi bir ekip olduğunu belirten Onur, ''En etkili oyuncusu Emenike şansız sakatlık geçirdi. İnşallah önemli bir şeyi yoktur, değerli bir oyuncu. Sonuçta kazanmayı bildik. Bu maçı kazandık rakiplerin kaybetmesini bekleyeceğiz. İkinci yarı iyi hazırlanıp daha üzerine koyarak mutlu sona ulaşmak istiyoruz'' diye konuştu. Bordo-mavililer, ligde 12'nci maçta 107uncu galibiyetini elde etmeyi başardı. Karadeniz ekibi, iki de beraberlik elde etti. Karşılaşmanın uzatma dakikasında bir gol kaydeden Burak Yılmaz, gol sayısını 9'a çıkararak bordo-mavili takımdaki en fazla golü kaydeden oyuncu oldu. Trabzonsporlu futbolcular, maçın bitimin ardından orta alanda toplanarak taraftarlara üçlü çektirdi. Maçın bitimin ardından da kentte kutlamalar yapıldı.