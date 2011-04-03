-GÜNEŞ: KAZANMAK GÜZELDİ TRABZON (A.A) - 02.04.2011 - Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, ''ikinci yarı, sahasında kazanamayan'' bir takım olarak Konyaspor karşısında kazanmalarının güzel olduğunu söyledi. Güneş, maçın ardından yaptığı açıklamada, yarışın en agresif hale dönüştüğü son haftalarda kendi sahalarında maç yapamadıklarını belirterek, ''Ama aldığımız puanlar ile yarışın heyecanı arttı. Fenerbahçe ile yarışıyoruz, arkadan Bursaspor geliyor. İkinci yarı, sahasında kazanamayan bir takım olarak kazanmak istiyorduk. Kazanamayan bir takım olarak bu akşam kazanmak güzeldi'' dedi. Maça iyi başladıklarını ve hemen pozisyonlar bulduklarını anlatan Güneş, şöyle devam etti: ''İlk yarı, hücumda zenginliğimiz vardı ama rakibe de şans verdik. İkinci yarı, daha kontrollü oynamak istedik. Rakibin defansına baskı yaptığımızda hata yapacağını düşündük. Önde baskı sonrasında elde ettiğimiz topları etkili kullanamadık ama rakip de sahamıza gelemedi. Son bölümde geriye çekildik. Dolayısıyla ikinci yarı pozisyon zenginliğimiz az rakibe kontrollü oynadığımız bir dönem oldu. Oyuncularım büyük emek verdiler ve bunun sonucunda maçı kazandılar. İkinci yarı ilk defa kazanmaları, oyuncuların maça asılmaları, seyircinin desteği güzel. Bütün oyunculara teşekkür ediyorum.'' Yarışın devam ettiğini ifade eden Güneş, ''Biz Konyaspor maçını hak ettiğimizi düşünüyoruz, geçen hafta Gençlerbirliği maçını da hak etmiştik. Ama her şeyin mükemmel olmadığını söylemek durumundayım'' dedi. -VURAL'IN AÇIKLAMASI- Konyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural ise Trabzonspor karşısında acı bir golle mağlup olduklarını söyledi. Trabzonspor'u kazandığı için kutladığını ifade eden Vural, ''Ligde 17 puanlık takım olarak 60 puanlık bir takıma karşı oynadık. 10 günlük kampın bize kazandırdıklarını uygulamaya çalıştık. Maçın başında bulduğumuz pozisyonlar var. Onlar gol olsaydı maçın akışı değişirdi. Sonrasında 43. dakikada gol yedik. Çok kritik dakikada gol yemeden soyunma odasına girmiş olsak ikinci yarı önlemleri alırdık'' dedi.