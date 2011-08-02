-GÜNEŞ: KAZANABİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ İSTANBUL (A.A) - 02.08.2011 - Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında yarın İstanbul'da Portekiz'in Benfica takımıyla karşı karşıya gelecek Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, ilk maçta rakiplerini tanıdıklarını belirterek, ''Yarın kazanabileceğimizi düşünüyorum'' dedi. Güneş, maçın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, deplasmandaki ilk karşılaşmada yedikleri 2. gol sonrasında olumsuz bir sonuç ortaya çıktığını hatırlatarak, ''Yine de rakibimizi tanıdık ve kazanabileceğimizi düşünüyoruz. Bu anlayışla sahaya çıkacağız'' diye konuştu. Güçlü bir rakiple oynayacaklarını anlatan Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Rakibimizin önemli bir takım olduğunu düşünüyoruz. Yarınki müsabakada bizim için özellikle oyunun ilk bölümlerinde atacağımız gol, moral olacaktır. Biz zoru başarmak istiyoruz. Tarihi bir maç oynuyoruz. Yarınki karşılaşmada gol yemeden gol atmak istiyoruz. Umarım böyle olur, takım olarak da buna hazırız. Şartlar ne olursa olsun gol yemeden kazanmak istiyoruz. Yarınki maçta rakip bize karşı daha avantajlı. Bunu kırmak istiyoruz. Biraz daha fazla çalışacağız.'' -''RAMAZAN NEDENİYLE AZ TARAFTAR GELEBİLİR''- Güneş, Benfica karşılaşmasına, sezon başında yaşanan dalgalanmalar ve ramazan ayı nedeniyle gelecek taraftar sayısında azalma olabileceğini söyledi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kendi sahalarında gibi oynayacaklarını ifade eden Güneş, şöyle konuştu: ''Burada daha önce çok oynadık. Belki de İstanbul Büyükşehir Belediyespor'den sonra en çok burada oynayan takım biziz. Bize bu olumlu yansıdı. Kendi sahamızda daha farklı olabilirdi, ancak İstanbul'da çok sayıda taraftarı olan büyük bir takımız. Yarın maça taraftarımız gelecektir, ama sezon başındaki dalgalanmalar ve ramazan ayı nedeniyle seyircinin az olabileceğini düşünüyorum. Umuyorum ki iyi bir seyirci sayısı ve desteği olur. Bunun takıma psikolojik etkisi olacaktır. Tüm taraftarları maça bekliyorum.'' İlk maçtaki hakem hatalarının sorulması üzerine Güneş, ''Hakem hataları, hakem şanssızlıkları olabilir. Bizim yarınki maçta hakemle işimiz olmayacaktır. İlk maçta hakem hataları oldu. İki golümüz sayılmadı. Ofsayt gerekçesiyle sayılmayan ikinci gol bana göre goldü'' ifadesini kullandı. Yarınki maçta pozisyon üretebileceklerini düşündüğünü vurgulayan Güneş, ''Yarın hem ofansif oynayacağız, hem de defansta başarılı olacağız. Benfica, hem evinde, hem deplasmanda aynı tarzda oynayabilecek bir ekip. Yarınki maç onlar için de riskler taşıyan bir maç olacaktır. Çünkü hücum karakteri olan bir ekip. Defansif oynamaya çalışırlarsa, hücum karakterli bir ekip olarak bunu yapabilip, yapamayacaklarını yarın göreceğiz'' diye konuştu. Şenol Güneş, yarın öncelikle kazanıp turu geçmeyi hedeflediklerini kaydederek, ''Futbol olarak Benfica'ya karşı üstünlüğümüzü gösterebilmek istiyoruz. Bu, önümüzdeki sezon için, bizim için önemli bir gösterge olacaktır'' diyerek sözlerini tamamladı.