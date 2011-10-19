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Spor

Güneş: ''Kaybetmeyi hak etmedik'' MOSKOVA (A.A) 

19 Ekim 2011 01:55

-Güneş: ''Kaybetmeyi hak etmedik'' MOSKOVA (A.A) - 18.10.2011 - Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş, CSKA Moskova karşısında çok iyi oyun sergilediklerini ve kaybetmeyi hak etmediklerini söyledi. Güneş, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorusu üzerine, maçtan önce avantajlı durumda olduklarını aldıkları yenilgiyle ilk iki haftadaki avantajlarını kaybettiklerini belirtti. Oynadıkları oyun itibariyle kaybetmeyi hak etmediklerini ancak skor itibariyle de en farklı skorun bu maçta ortaya çıktığını kaydeden Güneş, ''Diğer iki maça baktığımız zaman belki de kazanmaya en yakın oyunumuzu oynadık ama 29. dakikadaki golü yememiz ve ikinci yarının başında bocalamamız, hücumdaki pozisyonları değerlendirmemiz, bu sonuca yol açtı. 2'inci golden sonra rakip avantaj yakaladı'' dedi. CSKA'nın hızlı oyuncularının bulunduğunu ifade eden Güneş, ''Onlara karşı biraz daha dikkatli olmamız gerekirdi. Ama oyunun genelinde 3-0 gibi bir sonuç oldu. Rakip için büyük bir avantaj ama yarış devam ediyor'' diye konuştu. Güneş, defanstaki ve ofanstaki hataların rakibe büyük avantaj sağladığını ve rakibin de bu hataları başarılı bir şekilde kullandığını belirterek, şunları kaydetti: ''Başlarken hiç puanımız yoktu. İki maç sonunda 4 puanımız oldu. 3 maç sonunda yine 4 puanımız var. Dolayısıyla her şey daha bitmedi. Her şey önümüzdeki 3 maç sonunda belli olacak. Ama tabi ki biz iki maç sonundaki avantajımızı kaybettik. Bugünkü maçta oyuna baktığımız zaman kazanmamız gerekiyordu. En rahat kazanabileceğimiz maçı kaybettik o yüzden üzüntülüyüz.'' Şenol Güneş, bir başka soru üzerine karşılaşmada genel olarak iyi oynadıklarını ve atılacak bir golle durumun lehlerine döneceğine inandıklarını belirterek, ''Ama maalesef olmadı. Artık bundan sonra önümüze bakacağız'' ifadesini kullandı. -CSKA teknik direktörü: ''Trabzonspor iyi takım''- CSKA teknik direktörü Leonid Slutskiy de maçtan sonra yaptığı açıklamada Trabzonspor'un çok iyi bir takım olduğunu ve skorun kimseyi yanıltmaması gerektiğini belirterek, ''Şampiyonlar Ligi'nin tüm maçlarında olduğu gibi bu maçın sonucu da kimseyi yanıltmasın. Karşılaşmada ilk golü atmak çok önemliydi ve biz de unu başardık'' dedi.

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