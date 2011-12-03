-Güneş: Kaybeden takım biz olduk SİVAS (A.A) - 02.12.2011 - Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, ''Biz de kazanabilirdik, onlar da kazanabilirlerdi, dolayısıyla burada kaybeden takım biz olduk'' dedi. Güneş, 2-2 biten maçın ardından yaptığı açıklamada, ''Bugün kazanmak için sahaya çıktık. İstek ve arzumuz, niyetimiz bu şekildeydi. Oyun itibariyle hem saha, hem hava, hem de rakibin oyun anlayışı bakımından zaman zaman eksik kalmamıza rağmen denk bir maç oldu'' ifadelerini kullandı. Rakibin 1-0 öne geçtiğini, sonra 2-1 öne geçtiklerini hatırlatan Güneş, şunları söyledi: ''Sonra 2-2 oldu. Sivasspor için tabii ki Trabzonspor'a karşı alınan beraberlik sevindirici ki seyirci de, oyuncu da seviniyordu. Sivasspor'u tebrik ediyorum. İyi savaştılar. Özellikle birebirlerde agresif oyunlarının karşılığı olarak başarılı göründüler. Onlar yüzde 100'ünü verdiler ve bunu kullandılar, biz ise yüzde 100'ünü veremedik, vermedik. Hem Avrupa kupası maçı olması, hem maçın ambiansı, saha, hava, rakibin oyun tarzına uyum bakımından sıkıntılarımız oldu. Bireysel olarak çok hata yaptık. Yediğimiz 2 golde de oldu. Aynı şekilde verdiğimiz bir iki tane pozisyonda da, rakibin üstün oyun anlayışı ile değil bizim hatamızdan kaynaklanan hatalardı. Biz de, ikinci golü atarken rakip kalecinin topu elinden kaçırdığı pozisyonda golü attık. Biz de bundan faydalandık.'' Güneş, Sivasspor'un daha istekli olduğu bir maçta 2 puan kaybettiklerini belirtti. Kadın ve çocuk taraftarların stadyumlara çekildiği bir süreçte, maçın saat 20.00'de ve soğuk bir havada oynadığının belirtilmesi ve bu konudaki görüşlerinin sorulması üzerine Güneş, ''Türk futbolunda soğuk hava, işte küfürler, agresiflik, 'kazanmak için her şey mubahtır' anlayışını daha yıkmadık, biz hala hukukla yanlışları düzeltmeye çalışıyoruz, niyetle değil. Yani hep başkalarını değiştirmek istiyor, başkalarının düşüncelerini değiştirmek istiyoruz'' dedi. Maçların yazın sıcakta, kışın soğukta oynanmasının sakıncalı olduğunu ifade eden Güneş, ''Bundan sonra Ocak'ta, Şubat'ta oynayacağız. Soğukta bakalım ne olacak. İnşallah herkes sağ salim çıkar buradan'' dedi. -Lille maçı ile ilgili görüşleri- Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Lille maçı ile ilgili soru üzerine Güneş, ''Lille maçına çıkıp bakacağız. Şu anda lig maçında kaybettiğimiz 2 puanının moral bozukluğu var, puan kaybımız var. Oyun olarak düşündüğümüzün altında, oyuncularımızın bireysel performansı beklediğimizin altında olduğunda sıkıntılarımız var. Hep beraber çıkıp elimizden gelenin en güzelini göstereceğiz'' diye konuştu. Lille maçına mutlaka daha iyi konsantre olacaklarını ifade eden Güneş, ''Ama iyi bir takımla oynayacağız. Onun için oradaki maçın ne olacağını maç bittiği zaman göreceğiz. Ama oyun olarak bundan çok daha verimli olacağımızı düşünüyorum'' dedi. Son 3 maçta 7 puan kaybetmelerinin Şampiyonlar Ligi maçlarına konsantre olmalarından kaynaklanıp kaynaklanmadığının sorulması üzerine Güneş, yoğun maç temposunun kendilerini etkilediğini söyledi. Ligde en fazla maç yapan takımlardan biri olduklarını, 3 günde bir maç yaptıklarını, bir hafta dinlenemediklerini ifade eden Güneş, maçlar ve seyahatler nedeniyle oyuncuların son durumunu görme fırsatlarının olmadığını kaydetti. Güneş, bu ligde en iyisini yapmaya çalıştıklarını ifade ederek, ''Bunları mevcut olan düzen içerisinde, düzeni değiştiremediğimize göre oyunumuzu bunun içerisinde verimli hale getirmek durumundayız'' dedi. -Çalımbay'ın görüşleri- Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise bugün mutlaka puan ve puanlar almaları gerektiğini ifade ederek, ''Maçın geneline baktığımızda mükemmel bir maç oldu'' dedi. Maçın yüksek bir tempoda oynandığını aktaran Çalımbay, bu yüksek temponun Trabzonspor açısından da çok iyi olduğunu belirterek, ''Çünkü Türk futbolu adına hakikaten çok önemli bir maç oynayacaklar, inşallah çok da başarılı olurlar. Kendilerine şimdiden başarılar diliyoruz, inşallah gönlümüz onlarla. İnşallah iyi bir şekilde de dönerler'' diye konuştu. Çalımbay, şunları söyledi: ''Şimdi bugünkü maç ve bundan önceki maçlarda bizim tek sıkıntılarımız hakemler. Bize karşı inanılmaz şekilde hata yapıyorlar. İsteyerek yaptıklarına inanmıyorum, ama maalesef bütün hatalar bizi buluyor. Bugün de aynı şekilde aynı şeyler oldu. O yüzden yani bu bizi korkutuyor, yani gelecek için korkutuyor. Çünkü Galatasaray maçı olsun, bu maç olsun, hakemler inanılmaz şekilde basit hatalar yaptı.'' Maçın soğuk bir havada oynandığının belirtilmesi üzerine Çalımbay, maçların saati konusunda bir çare bulunmasını istedi.