-Güneş: ''İyi sonuçla gruptan çıkabiliriz'' TRABZON (A.A) - 01.11.2011 - UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi (B) Grubu'nda, yarın Rusya'nın CSKA Moskova takımı ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, bu karşılaşmada galip gelmeleri halinde gruptan çıkma şanslarının yüzde 60'ın üzerine çıkacağını düşündüğünü söyledi. Güneş, bordo-mavili takımın Hüseyin Avni Stadı'nda yapacağı antrenman öncesinde, golcü oyuncu Burak ile CSKA Moskova maçına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Grupta ikinci yarının ilk maçını oynayacaklarını belirten Güneş, ''Sizin de bildiğiniz gibi CSKA'ya orada 3-0 kaybettik. Bizim için olumsuz bir durum ortaya çıktı. Beklentimiz daha iyi sonuç almaktı. Maçın ilk bölümünde iyi oynamıştık ama golden sonra rakip iyi değerlendirdi ve galip gelerek avantaj buldu'' dedi. Yarınki maçın hem kendileri, hem de rakip için çok önemli olduğunu ifade eden Şenol Güneş, şöyle devam etti: ''Bu maçı kazandığımızda çok büyük bir avantaj olacağını biliyoruz. İyi oynamaya çalışacağız. Heyecanımız, coşkumuz, yüreğimiz ve iyi bir seyircimiz var. Seyirciyle bütünleşen bir takım olmak istiyoruz. Sabırlı oynamamız gereken bir maç. Rakibimizin özellikle hücumda etkili oyuncuları var ama bizim de var. Kendi sahamızda bunu iyi kullanacağız. Seyircinin maç başından sonuna kadar kontrollü oyunda bizim yanımızda olmasını, destek vermesini istiyoruz. Maçın sonunda da gülen takım olmak istiyoruz. Oyun içinde tüm dalgalanmalara birlikte göğüs gereceğiz. İyi sonuçla ayrılarsak gruptan çıkma şansımızın yüzde 60'ın üzerine çıkacağını düşünüyorum.'' Takım kadrolarının eksiksiz olmasının kendileri için büyük avantaj olduğunu söyleyen Güneş, ''Hamle yapma şansımız olacak. İlk maçta bu sıkıntımız vardı. Hücum bölgesinde kadro darlığı sıkıntı yaratıyordu. Şimdi bu maçta tam tersine her türlü hamle yapacağımız şansımız olacak. Umarım saha içinde bunu iyi kullanırız'' şeklinde konuştu. -Burak Yılmaz'ın açıklamaları- UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile yapılan maçta gördüğü kırmızı kart sonrası aldığı 3 maçlık cezası biten ve yarınki maç ile ilk kez UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi grup maçında forma giyecek olan Burak Yılmaz ise tarihlerinde ilk kez katıldıkları Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir yol aldıklarını düşündüklerini ifade ederek, ''Yarın bizim için çok önemli bir maç. Tarihi maçlardan bir tanesi. Bunun önemini ve bize getirecek her şeyini biliyoruz. Yarın başka bir dünyada, başka bir şekilde mücadele vereceğiz. Bütün varımızı yoğumuzu gösterip, buradan galip bir şekilde ayrılmak istiyoruz'' ifadelerini kullandı. Üzerlerine düşen sorumluluğun farkında olduklarının altını çizen Burak, ''Yarınki maçı bir camia olarak kazanıp bir yerlere gelmek istiyoruz. Grupta en kritik maç. Kazanan büyük yol kat edecek. İnşallah yarın hep beraber Trabzon olarak galip gelmek istiyoruz'' şeklinde konuştu.