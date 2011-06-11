-GÜNEŞ IŞINLARINDAN KORUYAN TİŞÖRT İZMİR (A.A) - 11.06.2011 - İzmir'deki Sun Tekstil firması, yaz sıcağında siyah giyemeyenler için, ''cildi zararlı ışınlardan koruyan ve beyazın ferahlığını hissettiren'' siyah tişört üretti. Firmadan yapılan yazılı açıklamada, sektörün ülke çapında en büyük üreticilerinden olan ve ilk Ar-Ge merkezlerinden birine sahip şirketin, bir süredir yürüttüğü Ar-Ge çalışmasını sonuçlandırarak yeni bir fonksiyonel kumaş ürettiği belirtildi. Özellikle sıcak bölgelerde yaz aylarında güneş ışınlarını çekmesi nedeniyle siyah kumaştan üretilen giysilerin tercih edilmediğine dikkat çekilen açıklamada, bu soruna çözüm bulmak amacıyla geliştirilen projenin tamamlandığı ifade edildi. Test çalışmaları sonuçlanan ve ilk etapta tişört üretimi yapılan yenilikçi ''Coldblack'' kumaşların önemli bir rahatlık sağlayacağının bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Coldblack teknolojisini kullandığımız bu tişörtler dokusu ve görünümü bozulmadan UV ışınlarının geçirgenliğini azaltarak cildi güneşten koruyacak. Siyah olmasına rağmen yaz sıcağında beyazın ferahlığını hissettirecek Coldblack, teni 30 faktöre kadar güneşin zararlı ışınları ile ısısından koruyabiliyor.'' Sun Tekstil'in perakende markası olan Jimmy Key tarafından üretilecek tişörtlerin çok yakın bir dönemde piyasaya sunulacağı da bildirildi.