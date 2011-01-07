-GÜNEŞ İLE TERİM EN İYİLER ARASINDA İSTANBUL (A.A) - 07.01.2011 - Futbolda 21. yüzyılın ilk 10 yılının en iyi teknik direktörü Arsenal'ın Fransız teknik adamı Arsene Wenger olarak gösterildi. Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS) değerlendirmesinde Wenger 156 puanla birinci olurken, Manchester United'ın tecrübeli İskoç çalıştırıcısı Sir Alex Ferguson 148 puanla ikinci, Real Madrid'in Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho ise 135 puanla 3. sırada yer aldı. Değerlendirmede, (A) Milli Futbol Takımı'nın Hollandalı teknik direktörü Guus Hiddink 112 puan 5. sırayı alırken, Beşiktaş ve Galatasaray'ı lig şampiyonluğuna taşıyan Rumen çalıştırıcı Mircea Lucescu ise 36 puanla 31. sırada kendisine yer buldu. Son 10 yılın en iyi teknik direktörü sıralamasında en başarılı Türk teknik direktör olarak Şenol Güneş gösterildi. Güneş, 25 puanla 50. olarak dikkati çekti. Güneş'in ardından en başarılı teknik direktör ise 18 puanla 67. sırayı alan Fatih Terim oldu. Bu sezon Galatasaray'dan ayrılmak zorunda kalan Hollandalı çalıştırıcı Frank Rijkaard, 80 puanla 12. sırayı alırken, Beşiktaş'tan gönderilen ve geçen sezon İspanya ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Vicente Del Bosque ise 85 puanla 11'incilikte yer aldı. IFFHS'nin değerlendirmesine göre 21. yüzyılın ilk 10 yılının en başarılı 10 teknik direktörü şöyle sıralandı: /* Teknik Direktör Ülkesi Puan --------------------------------------------------------- 1- Arsene Wenger Fransa 156 2- Sir Alexander Ferguson İskoçya 148 3- Jose Mario Dos Santos Mourinho Portekiz 135 4- Fabio Capello İtalya 120 5- Guus Hiddink Hollanda 112 6- Carlo Ancelotti İtalya 108 7- Luiz Felipe Scolari Brezilya 101 - Marcelo Alberto Bielsa Arjantin 101 9- Rafael Benitez İspanya 97 10-Marcello Lippi İtalya 88 */