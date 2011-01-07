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Spor

GÜNEŞ İLE TERİM EN İYİLER ARASINDA İSTANBUL (A.A)

07 Ocak 2011 14:13

-GÜNEŞ İLE TERİM EN İYİLER ARASINDA İSTANBUL (A.A) - 07.01.2011 - Futbolda 21. yüzyılın ilk 10 yılının en iyi teknik direktörü Arsenal'ın Fransız teknik adamı Arsene Wenger olarak gösterildi. Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS) değerlendirmesinde Wenger 156 puanla birinci olurken, Manchester United'ın tecrübeli İskoç çalıştırıcısı Sir Alex Ferguson 148 puanla ikinci, Real Madrid'in Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho ise 135 puanla 3. sırada yer aldı. Değerlendirmede, (A) Milli Futbol Takımı'nın Hollandalı teknik direktörü Guus Hiddink 112 puan 5. sırayı alırken, Beşiktaş ve Galatasaray'ı lig şampiyonluğuna taşıyan Rumen çalıştırıcı Mircea Lucescu ise 36 puanla 31. sırada kendisine yer buldu. Son 10 yılın en iyi teknik direktörü sıralamasında en başarılı Türk teknik direktör olarak Şenol Güneş gösterildi. Güneş, 25 puanla 50. olarak dikkati çekti. Güneş'in ardından en başarılı teknik direktör ise 18 puanla 67. sırayı alan Fatih Terim oldu. Bu sezon Galatasaray'dan ayrılmak zorunda kalan Hollandalı çalıştırıcı Frank Rijkaard, 80 puanla 12. sırayı alırken, Beşiktaş'tan gönderilen ve geçen sezon İspanya ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Vicente Del Bosque ise 85 puanla 11'incilikte yer aldı. IFFHS'nin değerlendirmesine göre 21. yüzyılın ilk 10 yılının en başarılı 10 teknik direktörü şöyle sıralandı: /* Teknik Direktör                       Ülkesi         Puan --------------------------------------------------------- 1- Arsene Wenger                      Fransa         156 2- Sir Alexander Ferguson             İskoçya        148 3- Jose Mario Dos Santos Mourinho     Portekiz       135 4- Fabio Capello                      İtalya         120 5- Guus Hiddink                       Hollanda       112 6- Carlo Ancelotti                    İtalya         108 7- Luiz Felipe Scolari                Brezilya       101  - Marcelo Alberto Bielsa             Arjantin       101 9- Rafael Benitez                     İspanya         97 10-Marcello Lippi                     İtalya          88 */

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