-Güneş: ''Her türlü yardıma hazırız'' TRABZON (A.A) - 25.10.2011 - Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor olarak Van'daki depremzedelere her türlü yardıma ve desteğe hazır olduklarını bildirdi. Güneş, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, öncelikle Van depreminde hayatını kaybeden vatandaşlar için baş sağlığı dileğinde bulundu. Geride kalan depremzedelerin acılarının hafifletilmesi ve yaralarının sarılmasının tüm ülkenin el birliğiyle mümkün olduğuna işaret eden Güneş, bu konuda kulüp ve oyuncular olarak üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getireceklerini vurgulayarak, şöyle devam etti: ''Ülkemizin terör nedeniyle zor günler geçirdiği bir dönemde afetlerin en büyüğü olan depremle de karşılaşmamız herkes gibi bizleri de fazlasıyla üzmüştür. Bu vesileyle Van ve çevresinde meydana gelen depremde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailelerine baş sağlığı, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyoruz. Bu acıların üstesinden en kısa sürede gelebilmek adına hep birlikte hareket ederek üzerimize düşen sorumluluğu göstermeliyiz. Trabzonspor olarak oradaki vatandaşlarımıza her türlü yardıma ve desteğe hazırız. Elimizden geleni yapmak için üstün gayret sarf ediyoruz.'' Takım olarak beklenen ve hedeflenen sonuçlardan daha azına ulaştıklarını da kaydeden Güneş, şöyle konuştu: ''Bunun sebepleri arasında sürekli farklı kulvarlarda üst üste müsabakalar oynamamızın etkisi büyük. Özellikle ilk devrenin sonuna kadar taraftarlarımızdan her zaman olduğu gibi sabırla bizi desteklemelerini ve takıma, oyunculara sahip çıkmalarını bekliyoruz. Hedefimiz devre arasına kadar özellikle ligi en az kayıpla kapatıp arayı iyi şekilde değerlendirmek olacaktır. Hep birlikte sabırlı olup, hoşgörülü davranmalı ve devre arasını beklemeliyiz. Oyuncularımızın iyi niyeti ve çalışma arzularında hiçbir eksiklik görmüyoruz. Onlar da ellerinden gelenin en iyisini takım için vermeye çalışıyorlar. Bu görüşler doğrultusunda tüm taraftarlarımızı Antalyaspor maçında yanımızda görmek istiyoruz.''