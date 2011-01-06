-GÜNEŞ: HAZIRLIK DÖNEMİ İÇİN İYİ ANTALYA (A.A) - 05.01.2011 - Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Werder Bremen ile yaptıkları hazırlık maçında takımının ortaya koyduğu futbolu, hazırlık dönemindeki bir maç olduğunu göz önünde bulundurarak iyi olarak değerlendirdiğini söyledi. Güneş maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, karşılaşmayı yoğun çalışma temposunda antrenmanların futbolculara yansımasını görmek ve uzun süredir oynayamayan futbolculara şans vermek amacıyla yaptıklarını söyledi. Teknik direktör Güneş, gollerin atıldığı ilk yarının ardından ikinci yarının dengeli bir mücadeleye sahne olduğunu ifade ederek, özetle şu değerlendirmeyi yaptı: ''İlk yarının belli bölümlerinde daha iyi oynadık. İlerleyen dakikalarda bizim alıştığımız pas yüzdesiyle oynayamadık. Sonuç önemli değil bizim için. Önemli olan sakatlık olmadan, oyun temposunu taşıyacak arkadaşların genel durumunu görmek, uzun süre maç oynamayan arkadaşları görebilmekti. Bir gün sonra da maç yapacağız. Pas yaparak oyunu soğutamadık, bu eksikliğimizdi. Oyunu yönetme sıkıntımız vardı. Onun dışında arkadaşlar ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Hazırlık döneminde oynanan bu maçı normal karşılıyorum. Bu dönem için iyi sayıyorum.'' -EGEMEN'İN SAKATLIĞI- Şenol Güneş, dün sabahki antrenmanda sol arka adalesinden sakatlanan ve bugün MR'ı çekilen Egemen'in ne zaman takıma katılacağının bir hafta içinde uygulanacak tedaviler sonucunda belli olacağını açıkladı. Güneş'in, bordo-mavili oyuncunun durumuyla ilgili açıklaması şöyle: ''MR'ı çekildi dinlenecek. Bir iki gün içinde takip edeceğiz. Sürenin ne kadar olacağını bilmiyoruz. Bir hafta, 10 gün, 15 gün bunu zaman gösterecek. Havuz tedavisindeki durumuna göre eğer rahat yürümeye başlarsa daha kısa zamanda gelir. İkinci yarı başı gelmeden hazır olacağını düşünüyorum. Tabii bu gelişmelere göre değişebilir.''