-GÜNEŞ: HATA YAPMAMALIYIZ LİZBON (A.A) - 26.07.2011 - Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maçında Benfica ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, "En ufak bir hatamızı değerlendirebilecek bir Benfica var. Hata yapmamalıyız" dedi. Maçın oynanacağı Luz Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Şenol Güneş, "Trabzonspor gibi güzel bir kıyı kentine geldik. Tarihi başarılarıyla dolu bir takım olan Benfica'ya karşı oynayacağız. Bizden daha iyi tecrübesi ve daha teknik oyuncuları olan futbolculara karşı kendimizi gösterip iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz" şeklinde konuştu. Trabzonspor'un Benfica'yı zorlamak için en önemli özelliğinin "daha inançlı olmak" olduğunu savunan Trabzonspor teknik direktörü, hata yapmaları halinde Benfica takımının bunu değerlendirebilecek kapasiteye sahip olduğuna işaret etti. Benfica karşısında "iyi futbol oynayıp, karşılığını almalarını ve alkışlanmalarını beklediğini" kaydeden Şenol Güneş, ayrıca "deplasmanda atacağımız gol veya goller bize avantaj getirir" diyerek Benfica'nın defanstaki hatalarından faydalanmak istediklerini dile getirdi. Benfica karşısında Trabzonspor'un olası ilk 11'i şöyle: Tolga Zengin, Serkan Balcı, Giray Kaçar, Glowacki, Celustka, Colman, Zokora, Adrian, Alanzinho, Burak Yılmaz, Paulo Henrique. -JESUS: TUR YÜZDE 50 YÜZDE 50 ORTADA- Benfica'nın teknik direktörü Jorge Jesus ise basın toplantısında, Trabzonspor karşısında kendilerinin favori olmadığını vurguladı. "Tur yüzde 50 yüzde 50 ortada" diyen Jesus, "Trabzonspor, 4 Portekizli futbolcunun oynadığı Beşiktaş'ın 28 puan önünde ligi bitirdi. Bu ne kadar iyi bir takım olduğunu gösteriyor. Zor bir eleme turu olacak" ifadelerini kullandı. Jesus ayrıca, Trabzonspor karşısında yeni genç oyunculardan daha çok, tecrübeli futbolcularını oynatmayı düşündüğünü, Amerika Kupası'ndan yeni dönen Brezilyalı Luisao'ya da "güveninin tam olduğunu" kaydetti. Bu arada, 1979 yılına kadar sadece Portekizli futbolcuları kadrosunda bulunduran ve o yıl aldığı bir kararla yabancıları da almaya başlayan Benfica, 32 yıl sonra ilk defa ilk 11'inde tek bir Portekizli futbolcu bulundurma ihtimaliyle karşi karşıya kaldı. Geçen yıl ilk 11'de 2 Portekizli futbolcusu olan Benfica'nın, Trabzonspor karşısına tamamen yabancılardan oluşan ilk 11 ile çıkma olasılığı bulunuyor. Amerika Kupası'ndan yorgun gelen Maxi Pereira'nın oynamaması halinde Ruben Amorim'in Benfica'nın tek Portekizli futbolcusu olarak yarın sahaya çıkacağı tahmin ediliyor. Trabzonspor karşısında Benfica'nın olası 11'i şöyle: Artur, Amorim, Luisao, Garay, Emerson, Javi Garcia, Perez, Aimar, Gaitan, Saviola, Oscar Cardozo.