-Güneş: Hak ettiğimiz bir sonuç aldık İSTANBUL (A.A) - 07.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 2-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısına galibiyet hedefiyle çıktıklarını belirterek, ''Kazanmamız gereken bir maçtı. Bildiğiniz gibi ilk yarı çok puan kaybetmiştik. Sahamızdaki son iki maçı kazanmıştık. Burada alacağımız 3 puan takıma, hem ivme hem moral verecekti. Hem de yukarı sıralara tutunma şansımızı artıracaktı. Oyuncularımızın ilk yarı performansı, rakibin fazla atak yapma şansını azalttı. İkinci yarı giren oyuncuların da katkısıyla oyun daha farklı oldu. Hak ettiğimiz bir sonuç aldığımızı düşünüyorum'' ifadelerini kullandı. Tecrübeli teknik adam, kadrolarının yerleşmesi ve performanslarının sahaya yansıması konusunda sorunlarının olduğunu dile getirerek, ''Bizim takımımız bundan daha iyi oynayabilecek bir takım. Bir haftalık çalışmayla ligin ikinci yarısına başladık. Çıkıp bu ligi oynayıp, sağ salim geri gelmek istiyoruz. Hiç kimseye kötülük yapmadan, kendimize zarar vermeden, ligi en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz'' dedi. Şenol Güneş, hakemlerle ilgili konuşmayı doğru bulmadığını ifade etti.