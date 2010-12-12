-GÜNEŞ: HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYETTİ İSTANBUL (A.A) - 12.12.2010 - Spor Toto Süper Lig'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yenen Trabzonspor'da, teknik direktör Şenol Güneş, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi. Maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, karşılaşmaya iyi başladıklarını, ancak rakiplerinin sert oyunu nedeniyle kontrolü kaybettiklerini anlatarak, ''Rakip zaten kapanıp, çabuk çıkmayı düşünüyordu. Buna sertliği ilave edince ve bizim oyuncularımız sinirlenmeye başlayınca sorun yaşadık. Buna rağmen pozisyonlarımız vardı. Ancak arkasından duran toptan golü yedik. İkinci yarıda oyunumuz daha akılcı oldu ve oyun bizim lehinize döndü. Zaten oyuncu kalitesi olarak, oyunumuzu sahaya yansıtacağımızı biliyorduk ve bunu da yaptık. Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Dolayısıyla buradan güzel bir şekilde ayrıldık'' değerlendirmesinde bulundu. Şenol Güneş, kendilerini desteklemek için stada gelen bordo-mavili taraftarlara teşekkür ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''İstanbul'da muhteşem bir seyirci önünde, 3 puana ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde iyi kapanıp, çabuk çıkabilen bir rakiple oynadık. Maçın sonunda da istediğimiz oldu. Bu seyirciye mahcup olmadık. 60 binin üstünde seyirci vardı diye tahmin ediyorum. Atmosfer çok iyiydi. Taraftarlarımıza borcumuzu iyi ödemiş olduk. Seyirciye teşekkür ediyorum destekleri için, oyunculara da teşekkür ediyorum bu sonucu aldıkları için.'' Beğendiği bir takım olan İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un bugün aşırı sert oynayarak, oyuncularını tahrik ettiğini ifade eden Güneş, ''Bugün aşırı bir sertlikleri vardı. Özellikle arkadan tendona yapılan sertlikler çok fazlaydı. Onları biraz düzeltsinler, büyük takım olduklarını düşünüyorum. Futbola devam etsinler'' dedi. -''HAKEM, SEYİRCİDEN BİZİM ALEYHİMİZE ETKİLENDİ''- Karşılaşmanın hakemi Bülent Yıldırım'ın seyircilerin yarattığı atmosferden etkilendiğini dile getiren Güneş, ''Seyirciyi bizim sahamızda gibi düşünerek, seyirci baskısına karşı tam tersi kararlar verdi bugün. Aleyhimize kararlar verdi. Görüntü olarak, saha bizimdi ama tamamen deplasmandaydık. Hakem iyi bir hakem ama seyirciden bizim aleyhimize etkilendi'' ifadelerini kullandı. -''İKİNCİ YARIYA SIFIRDAN BAŞLAYACAĞIZ''- Şenol Güneş, bir basın mensubunun sezonun ikinci yarısı ve şampiyonluk hedefleriyle ilgili düşüncelerini sorması üzerine, şunları kaydetti: ''Ligin ilk yarısını tamamlamadık. Kalan 18 maça da aynı şekilde bakıyoruz. İkinci yarıya sıfırdan başlayacağız. Uzun bir maratonda günlük olarak düşünüyoruz. İyi futbol oynayıp, iyi sonuçlar almak istiyoruz. Agresif futbolu da daha fazla oynamak istiyoruz. Bunun için de çalışacağız. Şampiyonluk lafı etmiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesor ile maç yaptık ve 3 puan aldık. Şimdi önümüzde Kardemir Karabükspor maçı var.'' Güneş, yapacakları transfer çalışmalarıyla ilgili bir soruyu da ''Transfer konusunda konuşacak durumda değiliz. Arayışlarımızı yapıyoruz. Onun dışında ihtiyaçlarımıza, ekonomimize ve takım dengesine göre değerlendireceğiz'' cevabını verdi. Şenol Güneş, bir soru üzerine, bordo-mavili takımda futbolcuların 22 Aralık'ta devre arası iznine çıkacağını anlatarak, ''Oyuncuların şartlarına göre, kime izin verip, vermeyeceğimizi hafta içinde kararlaştıracağım. Ama kart görüp gitmek isteyenlere izin vermeyeceğim'' diye konuştu. Şenol Güneş, bugün forma giyen oyuncuları Jaja ve Colman'ın beklentilerinin altında oynadığını, ikinci yarıda görev vermediği Yattara'yı da sertlik nedeniyle gerektiği gibi oynamadığı için oyundan aldığını ifade etti.