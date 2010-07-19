-GÜNEŞ: GÖREVLERİNİ YAPMALARI SEVİNDİRİCİ VENLO (A.A) - 19.07.2010 - Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Hollanda'nın Tegelen kasabasında sürdüren Trabzonspor'da, teknik direktör Şenol Güneş, hazırlık maçlarında oyuncularının güçlü ya da zayıf rakipleri karşısında ciddi oynayarak görevlerini yapmalarının sevindirici olduğunu söyledi. Şenol Güneş, 5-0 kazandıkları Fortuna Köln maçına ilişkin yaptığı değerlendirmede, bu tip maçların sonuçlarına bakarak takım hakkında kanaatlerini çok olumlu ya da olumsuz diye kullanmak istemediğini belirterek, ''Takım güçlü de olsa zayıf da olsa ciddi oynayarak görevlerini yapmaları sevindirici'' dedi. Fortuna Köln maçında ilk yarıda oyuncularının topa sahip olmaya çalıştığını anlatan Güneş, ''Pozisyonlar da oldu ama ikinci yarıda daha çok pozisyon yakaladık. İkinci yarı daha önde pres yaparak oynamaya çalıştık. Geçen maçta da aynı şeyi yapmıştık. O denemelerde iyiyiz. Duran toptan gol attık. Geçen maçta değişik oyuncular gol atmıştı, bu maçta Burak hariç farklı oyuncular gol attı. Golleri değişik oyuncuların atması oyun olarak sahayı kullanmaya çalışmaları iyi ama takımın performans olarak, şu an hazırlık dönemi olduğu için henüz istediğimiz seviyede değiliz'' ifadelerini kullandı. Hazırlık maçlarını yenmek veya yenmemek üzerine kurmadıklarını kaydeden Güneş, şöyle devam etti: ''O yüzden takım hakkında kanaatlerimizi söylemek doğru değil ama yoğun tempoda ara vermeden 21 Temmuz'daki maça kadar aynı şekilde devam edeceğiz. Çünkü bu maçlar antrenmanlar içinde planlanan maçlar. Bu maç bizim için önemli, kazanalım diye bakmıyoruz. Yoğun antrenman yaparak bu maçları oynatmaya çalışıyoruz. En küçük sakatlık riskinde oyuncularımızı kenara alıyoruz veya oynatmıyoruz. Fortuna Köln maçında 9 oyuncumuzu dinlendirdik. Ben çalışmalara bakıyorum. Neticelere bakarak, kanaatler başkaları tarafından söylenebilir ama o benim için bir ölçü değil. Ama çalışmanın dozu ve temposu önemli.'' -TEOFİLO KONUSU- Güneş, vize işlemlerindeki sorun nedeniyle kampa geç katılan Teofilo hakkında da açıklamalarda bulunarak, ''Davraz kampında iyi çalışmıştı, Gaziantepspor ile yapılan hazırlık maçında olumlu işler yapmıştı. Kolombiyalı vatandaşlar vize sorunları yaşıyor. Kendisi Türkiye'ye zamanında gelemediği için vizesi geç alınmıştır. Hata yapılmıştır, kendisinin hatasıdır daha çok. Gönül isterdi ki, takımla birlikte olsa ve bu maçlarda oynasaydı. İdman eksikliğini gidererek, diğer maçlara hazırlayarak onu oynatacağız'' diye konuştu.