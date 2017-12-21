Güneş gazetesinin "Zeynep Kılıçdaroğlu'nun evi için 100 bin dolar veririz" diye seslendiği CHP: Satarız!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kızının Ataşehir'deki evini “100 bin dolara satarım” dedi. Rezidansın ilk talibi Güneş gazetesi oldu.

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kızının da bir dairesinin olduğu Buz Rezidans’la ilgili olarak “Evin değeri 1 milyon dolar falan diyorlardı. Harçlar alıcıya ait olmak üzere 100 bin dolara satmaya hazırız” diye konuştu.

CHP’nin dünkü Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, özetle şunları söyledi:

Avukatları göndersin

“Havuz medyasındaki bir gazete, Genel Başkanımızın kızının helal kazançla sahip olduğu eve talip olmuş. Evin değeri 1 milyon dolar falan diyorlardı. Genel Başkanımız da; ‘100 bin dolar veriyorsa gelsinler verelim’ demişti. Havuz medyası talip olmuş. Evin sahibi Zeynep Kılıçdaroğlu’dur. Onun adına kamuoyu önünde şimdiden açıklama yapıyoruz; o havuz medyasının sahibi kimse, kim için talipse buraya, gazetede ismini yazsınlar veya avukatları bize göndersin. ‘Şu kişi alacak bizim adımıza’ diye avukatları bize göndersin. Doğacak gelir vergisi ve harçlar alıcıya ait olmak üzere 100 bin dolara derhal satmaya hazırız. Sayın Zeynep Kılıçdaroğlu vekaletnameyi verecek. Parayı da hazır etsinler, satmaya hazırız. Hesabını veremeyeceğimiz haram kazancımız yoktur.”

Yunan bakana yanıt

Tezcan, basın toplantısında Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos’ın Kılıçdaroğlu’nun Yunan bayrağı asılan Ege’deki 18 ada ile ilgili ‘işgal’ tanımına karşılık Sparta Kralı Leonidas’in, Pers komutan Serhas’a söylediği ‘Molon lave’ (Gel de al) sözüne de şu yanıt verdi: “Meydan okuma konusu, Türkiye’nin olan, işgal ettikleri topraklar. Hükümetten ses yok. 18 değil 156 ada ve kayalık şu anda haksız işgal altındadır. Genel Başkanımız gereği gibi yanıt vermiştir ama hükümetten itiraz ya da Yunan Savunma Bakanı’nın bu sözüne karşılık bir söz görmedik. Ege’deki adalara ‘Bizim’ diyorlar. Binali Yıldırım’a sesleniyorum; Sizin buna söyleyecek sözünüz yok mu?

O rüzgâr 98 yıl önce esti

Yunanistan Bakanı’na da söyleyecek sözümüz var. ‘Gel de al’ diyor ya... Bu hezeyanların rüzgârı 98 yıl önce esti ve Kuvayı Milliye hareketi gereken yanıtı Atatürk’ün öncülüğünde verdi. Buna benzer hezeyanlara karşı 43 yıl önce Kıbrıs’ta aynı ruh vermesi gereken yanıtı verdi. Hükümet sessiz kalsa dahi bu millet buna gerekli yanıtı verecek güç ve inançtadır. Bu maceralardan, heveslerden vazgeçsinler. Bu coğrafya üzerinde Kuvayı Milliye ruhu yaşıyor, verilecek bir karış toprağımız yoktur.”

"Talimatla soruşturma"

6 Kasım 2016’da Parti Meclisi bildirisi yayımlamıştık, CHP, Türkiye’nin yakıcı sorunlarını tespit etti ve bildiri haline getirerek kamuoyuyla paylaştı. Savcılar soruşturma başlattı.Telaşla soruşturma başlatmışlar ki, imzası olmayanları da ifadeye çağırmaları bunun göstergesi. Yedek üyeleri de Yüksek Disiplin Kurulu üyelerini de ifadeye çağırmışlar. Bu soruşturma talimatla hazırlanmıştır. Suçüstü yakalanmışlardır. Sözümüzün arkasındayız.