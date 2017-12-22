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Güneş gazetesinden "Kızımın evini 100 bin dolara satarım" diyen Kılıçdaroğlu'na: Dekontu da bekliyoruz

Gazete haberinde, Kılıçdaroğlu'ndan evin kaç paraya alındığına ilişkin banka dekontunun gönderilmesi istendi

22 Aralık 2017 11:45

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "100 bin dolara satarım" dediği, kızı Zeynep Kılıçdaroğlu'nun Ataşehir'deki evine talip olduğunu belirten Güneş gazetesi, evin satın alındığı banka dekontunu göndermesini istedi.

Güneş gazetesi'nde yer alan haberde, Kılıçdaroğlu'ndan evi kaç paraya aldığına ilişkin banka dekontunun gönderilmesi istendi.

Konuya ilişikin CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, “Havuz medyasındaki bir gazete, Genel Başkanımızın kızının helal kazançla sahip olduğu eve talip olmuş. Evin değeri 1 milyon dolar falan diyorlardı. Genel Başkanımız da; ‘100 bin dolar veriyorsa gelsinler verelim’ demişti. Havuz medyası talip olmuş. Evin sahibi Zeynep Kılıçdaroğlu’dur. Onun adına kamuoyu önünde şimdiden açıklama yapıyoruz; o havuz medyasının sahibi kimse, kim için talipse buraya, gazetede ismini yazsınlar veya avukatları bize göndersin. ‘Şu kişi alacak bizim adımıza’ diye avukatları bize göndersin. Doğacak gelir vergisi ve harçlar alıcıya ait olmak üzere 100 bin dolara derhal satmaya hazırız. Sayın Zeynep Kılıçdaroğlu vekaletnameyi verecek. Parayı da hazır etsinler, satmaya hazırız. Hesabını veremeyeceğimiz haram kazancımız yoktur" demişti.

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