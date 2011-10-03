-Güneş: Galibiyetle ayrılmak sevindirici ESKİSEHİR (A.A) - 02.10.2011 - Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, daha önce puan kaybettikleri Eskişehirspor deplasmanından galibiyetle ayrılmanın sevindirici olduğunu söyledi. Maçın ardından gazetecilere açıklama yapan Güneş, Eskişehirspor karşısında zor bir maça çıktıklarını, alınan galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, oyuncularına teşekkür etti. Eskişehirspor'un sahasında iyi oynayan bir takım olduğunu ifade eden Güneş, şöyle konuştu: ''Özellikle taraftarının samimi desteği var. İlk yarı biraz tempomuz yavaştı. İkinci yarıda tempoyu artırınca teknik özellikleri olan oyuncularımızın da hücumda etkili olması skoru lehimize çevirdi. Oyun daha da farklı bitebilirdi. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Zor maçtı.'' -Eskişehirspor cephesi- Eskişehirspor Teknik Direktörü Michael Skibbe ise maçtan puan alamadıkları için üzgün olduklarını belirterek, yenen hatalı goller sonucu maçı kaybettiklerini bildirdi. Maçı yönlendiremediklerini anlatan Skibbe, şöyle konuştu: ''İkinci yarıda iki gol yedik. Hatalı goller vardı. Özellikle defansın yaptığı hatalardan gol yedik. Buna rağmen gol aradık ama istediğimizi yapamadık. Zaman içerisinde rakip savunma iyi kapandı. Zamana karşı oynadığımız için telaş yaptık. Takımıma kötü bir şey diyemem. Goller futbolcuların moralini bozdu. Son 3 maçta gol atamadığımız için gol yollarındaki eksikliğimizi gidermek istiyoruz. Bu takımı demoralize ediyor. Bu akşam şut atma niyetinde oldular, gol atma niyetinde olmadılar.''