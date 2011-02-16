-GÜNEŞ, FUTBOLCULARIYLA KAR TEMİZLEDİ TRABZON (A.A) - 16.02.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 21 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Manisaspor ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavili takım, Trabzon'da gece boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle karla kaplanan Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki saha temizlendikten sonra antrenman yapabildi. Kulüp personelinin kar temizleme çalışmalarına, antrenman sırasında Şenol Güneş de katıldı. Tahta kürekle bir süre kar kürüyen Güneş, daha sonra futbolcularla ilgilendi. Antrenmana sakatlıları bulunan Engin, Egemen ve Ferhat ile gribal enfeksiyon geçiren Pawel Brozek, Serkan ve Bora katılmadı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman koordinasyon, çabukluk ve kuvvet çalışmasıyla devam etti. İdmanın son bölümünde ise dar alanda minyatür kale maç oynandı. -KARTOPU OYNADILAR- Futbolcular, antrenmanda zaman zaman birbirlerine kartopu attı. Daha çok Giray, Alanzinho ve Yattara kartopu atarken, takım arkadaşları da antrenmanın ilerleyen bölümlerinde bu oyunculara karşılık verdi. Trabzonspor, bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.