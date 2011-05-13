-GÜNEŞ ENERJİSİYLE ÇALIŞAN UÇAK SEFERDE CENEVRE (A.A) - 13.05.2011 - Güneş enerjisiyle çalışan Solar Impulse adlı prototip uçak ilk uluslararası uçuşuna çıktı. İsviçre'nin Payerne havaalanından yerel saatle 08.40'da (TSİ 09.40) havalanan, Fransa ve Belçika'ya gidecek prototip uçağın akşam üstü Belçika'nın başkenti Brüksel'e varması bekleniyor. Tek kişilik uçağın yaratıcısı İsviçreli ekip tarafından daha önce yapılan açıklamada, Belçika'dan Fransa'ya planlanan uçuşun, uçağın uluslararası hava trafik ağları içinden geçecek olması nedeniyle bazı zorluklar taşıdığı belirtilmişti. Boeing 777 uçaklarının 63 metrelik kanat genişliğine sahip 4 motorlu uçakta, güneş enerjisini depolamak için 12 bin güneş hücresi bulunuyor. 2009 yılında İsviçre üzerinde ilk uçuşunu yapan uçak, 2010 yılının temmuz ayında yine İsviçre'de 24 saatlik bir deneme uçuşu yapmıştı.