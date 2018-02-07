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Güneş enerjisi ile evinin elektrik ihtiyacını karşılıyor

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA'da bilgisayar programcısı Ahmet Rıza Korkut (38), oturduğu apartmanın çatı katına güneş enerji sistemi kurarak evinin elektrik ihtiyacını üretmeye başladı

07 Şubat 2018 14:28

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA\'da bilgisayar programcısı Ahmet Rıza Korkut (38), oturduğu apartmanın çatı katına güneş enerji sistemi kurarak evinin elektrik ihtiyacını üretmeye başladı.
Amasya Şeyhçui Mahallesi’nde yaşayan bilgisayar programcısı Ahmet Rıza Korkut, bölgedeki elektrik kesintileri nedeniyle yöneticisi olduğu apartmanın çatı katına komşularının da onayını alarak güneş enerjisi panelleri koydurdu. Korkut, işçiliğini de kendisinin yaptığı yaklaşık 15 bin lirayı bulan güneş enerji panelleri ve sistemi ile kendi elektrik ihtiyacını karşılamaya başladı.
3.2 kilowalt elektrik ürettiğini söyleyen Ahmet Rıza korkut, “Geçen hafta sıklıkla elektrik kesintisi oldu. Kış günü kombiler çalışmayınca, biraz soğukta kaldık. Şu an dairemin bütün elektrik ihtiyacını güneş enerjisi ile sağlıyorum. Hiçbir şekilde şebekeden elektrik alma ihtiyacı duymuyorum. Tabi bunun için ilk önce apartman yöneticisi olarak komşularımdan yaptığım toplantı ile izin aldım. Daha sonra araştırarak kendi imkanlarımla malzemeleri temin ettim. Komşularımın da yardımıyla kendim kurdum. Kış günü güneş fazla olmamasına rağmen benim ihtiyacımı karşılıyor. Yazın daha verimli olacaktır. Güneş enerjisi bana göre geleceğin enerjisi, yani geleceğin güneşte olduğunu düşünüyorum” dedi.

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