Güneş enerjisi ile çalışan cep telefonu geliyor

Depoladığı enerjiyi 5 gün saklayabilen ve güneş enerjisiyle çalışan cep telefonları piyasaya girmeye hazırlanıyor
Çinli teknoloji devi T-Tech, Sirocco Gold adı verilen telefonu ile
şarjı sorun olmaktan çıkardı. Yeni cihaz, enerjisini güneşten alıyor. Büyük ilgi gören telefon, ekim ayından
itibaren Birtek İletişim aracılığıyla Türkiye'de de satışa sunulacak.
Sirocco Gold, güneş ışığından depoladığı enerjiyi 5 gün boyunca
saklayabiliyor. Cihaz, ampul ve gün ışığıyla da şarj oluyor. Yeni
telefon 690 liradan satışa sunulacak. T-Tech'in Türkiye Temsilcisi
Birtek İletişim Sistemleri Genel Müdürü Necdet Aydın, sınırlı sayıda
üretilen telefonun sektörde büyük ses getirmesini beklediklerini
söyledi.