Güneş enerjisi ile çalışan cep telefonu geliyor

Depoladığı enerjiyi 5 gün saklayabilen ve güneş enerjisiyle çalışan cep telefonları piyasaya girmeye hazırlanıyor



Çinli teknoloji devi T-Tech, Sirocco Gold adı verilen telefonu ile şarjı sorun olmaktan çıkardı. Yeni cihaz, enerjisini güneşten alıyor. Büyük ilgi gören telefon, ekim ayından itibaren Birtek İletişim aracılığıyla Türkiye'de de satışa sunulacak. Sirocco Gold, güneş ışığından depoladığı enerjiyi 5 gün boyunca saklayabiliyor. Cihaz, ampul ve gün ışığıyla da şarj oluyor. Yeni telefon 690 liradan satışa sunulacak. T-Tech'in Türkiye Temsilcisi Birtek İletişim Sistemleri Genel Müdürü Necdet Aydın, sınırlı sayıda üretilen telefonun sektörde büyük ses getirmesini beklediklerini söyledi.