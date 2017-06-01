Güneş enerjisi altın çağını yaşıyor

Güneş pilleri ve dizinleri üzerinden güneş enerjisini doğrudan elektriğe dönüştüren dev fotovoltaik tesisleri bütün dünyaya yayılıyor. Avrupa güneş enerjisi işletmelerinin çatı kuruluşu olan SolarPower Europe’ın Görünüm Raporu'nda güneş enerjisi branşındaki büyümenin tahminlerin çok daha üzerinde olduğu kaydedildi.

2016 yılında toplam 77 gigavat kapasiteli güneş enerjisi tesisi daha devreye girdi. 2015’te ek kapasite 50 gigavat idi. On yıl önce bir yılda 1 gigavatlık güneş enerji santrali kurulmuştu. Yeni bir nükleer ya da iki termik enerji santrali 1 gigavat elektrik üretebiliyor.

Kuruluşun raporuna göre fotovoltaik tesislerinin sayısı ve kapasitesi hızlanarak artacak. 2017 yılında 81, beş yıl sonra ise 118 gigavat gücünde yeni tesis elektrik üretmeye başlayacak. Teknolojik gelişme sayesinde maliyetin düşmesi durumunda 2021 yılında 162 gigavat kapasiteli dev tesislerin devreye girebileceği de raporda yer alıyor.

2016 yılında toplam küresel elektriğin yüzde 2’si güneş santrallerinde üretildi. Bu oran 2019 sonunda yüzde 4’e, 2021’de ise yüzde 6’ya çıkacak.

Örnek ülke Çin

2016’da ek güneş enerjisi tesislerinin yaklaşık yarısı Çin’de faaliyete geçti. Çin’i açık arayla ABD, Japonya ve Hindistan izliyor. Bir zamanlar enerji dönüşümünün lideri olan Almanya 2016’da 1,5 gigavatlık ek kapasiteyle dünya altıncılığına geriledi.

Diğer Avrupa ülkelerinde de güneş enerjisine rüzgâr türbinlerinden daha az yatırım yapıldı. Çin yönetiminin geleceğin enerji kaynağı olarak görülen yenilenebilir enerji sektöründeki teknolojik gelişmeye büyük önem verdiğini belirten uzmanlar fotovoltaik teknolojisi merkezinin Çin’e kaymakta olduğuna işaret ediyorlar.

Nükleer, kömür ve doğalgaz daha pahalı

Güneş elektriğinin kilovat maliyeti 2010 yılında 25 ila 35 Euro-Cent iken fazla güneş alan ülkelerde maliyetin 2 sente kadar düşürülmesi artık mümkün. Almanya güneşten kazandığı elektriğin kilovat maliyetini 6 Euro-Cent'e kadar düşürdü. Hindistan’da dev güneş enerjisi tesisleri kuran bir Alman şirketi kilovat maliyetinin 4,6 Cent'e gerilemesinin bu ülkedeki yatırımlara ivme kazandırdığını duyurdu.

Teknolojik gelişme fotovoltaik tesislerinin kuruluş maliyetini termik santral maliyetinin yarısına kadar düşürdü. Evlerin damlarına yerleştirilen güneş panellerinden kazanılan elektrik de artık elektrik şebekesinden çekilen elektrikten ucuza geliyor. Körfez ülkeleri Alman şirketlerince kurulan 1000 megavat toplam kapasiteli fotovoltaik tesislerine yenilerini ekleyerek Petrolsüz Elektrik Şebekesi projesini tamamlama yolunda ilerliyor.

Güneş enerjisi ve küresel ısınma

Küresel piyasa tahminlerini hazırlayan uzmanlar Çin ve ABD’deki güneş enerjisi tesislerinin önümüzdeki beş yılda iki katına çıkacağını, Avrupa’daki artışın ise yüzde 50’yi bulacağını belirtiyorlar. Şimdiden fotovoltaik kapasitesini 10 gigavata çıkaran Hindistan artık termik ve nükleer santraller yerine güneş enerjisi tesisleri kuruyor. Hindistan’daki kapasitenin 2021 yılında 76 gigavata ulaşması bekleniyor.

Kurulu kapasitesi 1 gigavatın altında olan Brezilya, Meksika, Cezayir, İrlanda, İsveç, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye gibi ülkeler de tükenmez enerji piyasasında boy göstererek yatırımlarını artırıyor. Avrupa güneş enerjisi şirketleri çatı kuruluşunun başkanı James Watson küresel ısınmanın Paris iklim anlaşmasında öngörüldüğü gibi 1,5 dereceyle sınırlandırılabilmesi için rüzgâr ve su kadar güneş enerjisine de ihtiyaç olduğunu söylüyor.

Watson, DW’ye yaptığı açıklamada “Güneş enerjisi tesislerinin son derece kârlı bir yatırım alanı olduğu ortaya çıktı. Ayrıca güneş enerjisinin sayısız avantaj sağladığı da anlaşılmaya başladı” dedi.

Gero Rueter

© Deutsche Welle Türkçe